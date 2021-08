Schoonmaker kijkt via camera mee in slaapkamer, OM eist celstraf

Beeld ANP XTRA

De 51-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, had als schoonmaker vrij toegang tot de woning van de vrouw, ook als zijzelf afwezig was. Hij had het wachtwoord van het wifi-netwerk gekregen om zo muziek af te kunnen spelen via zijn telefoon. Dat vertrouwen werd volgens justitie keihard beschaamd.

De verdachte sloot een kleine draadloze camera aan op de router van de vrouw en verborg dat cameraatje in haar slaapkamer. Zo kon hij daar live meekijken.

Op de telefoon van de man zijn verschillende filmpjes gevonden waarop de vrouw intiem is met haar vriend. Tijdens een huiszoeking werden ook seksueel getinte filmpjes van andere personen gevonden. Het OM kon de identiteit van die mensen niet achterhalen.

‘Blijvende angst voor beelden’

De officier van justitie: “Verdachte heeft als schoonmaker toegang tot het privédomein van de vrouw toevertrouwd gekregen. Dat vertrouwen is nogal wat, want in je eigen huis, en dan met name in je eigen slaapkamer, daar ben je volledig vrij in je doen en laten. (...) Uit de verklaring van de vrouw blijkt dat dit alles bij haar heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en angst. Zij zal tot in lengte van jaren moeten leven met de angst dat er op enig moment beelden van haar seksuele activiteiten kunnen opduiken op het internet.”

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam eist een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk voor hacken, afluisteren van gesprekken, heimelijk vervaardigen van seksueel beeldmateriaal en het bezit daarvan.