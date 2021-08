Schoonmaker die via camera mee kon kijken in slaapkamer veroordeeld

Beeld ANP XTRA

De 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had een spy-camera opgehangen in de slaapkamer en die verbonden met het wifi-netwerk. De camera werd automatisch geactiveerd met een bewegingssensor, zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Amsterdam. De man was naar eigen zeggen benieuwd naar het seksleven van de vrouw. Op een geheugenkaart van de man werden ook seksfilmpjes van haar aangetroffen.

De vrouw voor wie hij werkte, ontdekte de camera per toeval. Het idee dat de schoonmaker met wie ze een vertrouwensband had opgebouwd kon meekijken in haar slaapkamer vond ze ‘misselijkmakend’. De vrouw moet met de vrees leven dat filmpjes van haar op een dag nog ergens opduiken op het internet. Ze heeft hulp gezocht voor haar opgelopen psychische klachten.

De rechtbank noemt het handelen van de schoonmaker ‘zeer kwalijk’ en vindt een groot deel onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. De rechter veroordeelt de man voor computervredebreuk, het plaatsen van afluisterapparatuur en het ongeoorloofd maken en bezitten van afbeeldingen van seksuele aard.

Vrijspraak

Tijdens een huiszoeking bij de man werden ook seksueel getinte filmpjes van andere, onbekende personen gevonden. Die zijn gemaakt in een en dezelfde kamer van een Bed & Breakfast. De man verklaarde die filmpjes van verschillende pornosites te hebben gedownload. Er was geen aangifte gedaan en het is niet vast komen te staan dat de schoonmaker daar een camera had geïnstalleerd. In die zaak is hij vrijgesproken.

Omdat die laatste zaak niet is bewezen, is de straf lager dan de geëiste 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.