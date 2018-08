Schoonmaakbedrijf Nieuw-West gesloten na schoten

Halsema vreest 'een ernstig gevaar voor de openbare orde', zo staat in het sluitingsbevel. 'De beschieting van het pand en het aantreffen van de handgranaat heeft een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel', schrijft Halsema ook.

De sluiting is voor onbepaalde tijd.



Of ook het pand op de hoek van de Jan Evertsenstraat en de Orteliuskade in West dicht gaat, waar lunchroom Tropicana binnenkort zou openen, maar waar in de nacht van maandag op dinsdag een handgranaat aan de deurklink was bevestigd met tie-wraps, was dinsdagavond nog onduidelijk.



De laatste zijn vele panden en bedrijven gesloten nadat die waren beschoten of nadat daar een explosief was achtergelaten. Op die regel zijn echter ook uitzonderingen gemaakt.



