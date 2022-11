Schooltuin Gaasperdam moet mogelijk plaatsmaken voor sportvelden

Amsterdam heeft dertien schoolwerktuinen. De gemeente heeft bepaald dat alle leerlingen in de hoogste groepen recht hebben op een schooltuin. Beeld Rink Hof

Dat schrijft de gemeente aan het bestuur van het Groengebied Amstelland, dat het Gaasperpark in beheer heeft. De verhuizing van de grootste schoolwerktuin van de stad is nodig om ruimte te maken voor een sportcomplex. In de komende twintig jaar worden circa 40.000 woningen gebouwd in Zuidoost, en de gemeente wil er nu al voor zorgen dat de toekomstige bewoners kunnen beschikken over voldoende voorzieningen om te sporten.

De plek van de huidige schoolwerktuin ten zuiden van de Gaasperdammertunnel is volgens de gemeente een van de weinige plekken in het stadsdeel waar nog een aantal sportvelden naast elkaar kan worden ingericht. Er is ook gekeken naar het nieuwe Brasapark op het dak van de tunnel, maar daar ontbreekt het aan ruimte. “Het is heel lastig geworden om ruimte te vinden,” zegt een woordvoerder namens de gemeente. “En bij woningen horen voorzieningen als groen en sportvelden.”

Toekomstplan Gaasperplas

Wat de gemeente betreft, verhuist de schoolwerktuin daarom in de komende jaren naar een strook in het Gaasperpark tussen de Langbroekdreef en het Meibergpad. De schooltuinen worden meegenomen in een toekomstplan voor de Gaasperplas, dat vorig jaar op hoofdlijnen is vastgesteld door het college. De details moeten nog worden ingevuld, maar er komt in elk geval een fietspad door de schoolwerktuin dat het centrum van Zuidoost moet verbinden met Weesp. Maar, benadrukt de woordvoerder, er is nog niets besloten.

De schoolwerktuin in Gaasperdam bestaat sinds 1990 en is de grootste van alle dertien schooltuinen in de stad. Voor 1990 gingen de kinderen uit Zuidoost naar de Mathilde Veenendaaltuin in Slotervaart. Deze werd gesloten om plaats te maken voor woningen. Daarop besloot de gemeente in Zuidoost een nieuwe schoolwerktuin in te richten met een dubbele capaciteit: meer dan duizend tuintjes in plaats van de gebruikelijke vijfhonderd.

Nieuwe ontwikkelingen

Dat ook het huidige complex moet wijken voor nieuwe ontwikkelingen, komt als een schok voor Ama Koranteng-Kumi van Bloei & Groei, een van de gebruikers van de schoolwerktuin. “Wij zijn hier in 2014 begonnen met onze activiteiten. We kregen de kans om met tien moestuinen voor tien vrouwen uit de buurt van start te gaan met een healing garden. Er liggen veel goede herinneringen op deze plek. Ik heb geen idee wat deze plannen voor ons betekenen, maar het betekent in elk geval veel onzekerheid.”

Het ideaal van Bloei & Groei om een veilige en rustige tuin te creëren voor kwetsbare vrouwen uit Zuidoost blijkt toch al niet eenvoudig te verwezenlijken. De moestuin in Venserpolder werd vorig jaar opgeschrikt door de mededeling dat het gebouw naast de tuin het nieuwe en beveiligde onderkomen zou worden van de buurtrechter. Koranteng-Kumi: “Er gaat nu weer iets veranderen waar we geen invloed of zeggenschap over hebben. Ik kan alleen maar hopen dat we een tuin behouden in Gaasperdam.”

Meedenken met de stad

Dat laatste is mede aan het bestuur van het Groengebied, dat deze week over het voornemen wordt geïnformeerd. Een besluit zal nog niet worden genomen. Er komt een werkgroep die de haalbaarheid van de plannen gaat onderzoeken en mogelijk in het voorjaar met een voorstel komt. Namens het Groengebied laat programmamanager Kees Rood weten mee te willen denken met de stad. “Amsterdam is de motor achter de opknapbeurt van het Gaasperpark. Daar wordt veel geld voor vrijgemaakt.”

Dat betekent niet dat het voorstel zonder meer wordt overgenomen. Rood: “We moeten ook rekening houden met de toename van het aantal inwoners en de groeiende behoefte aan recreatieruimte. Voor schooltuinen geldt dat zij werken volgens een concept dat al meer dan honderd jaar bestaat. Ook het Groengebied vindt het belangrijk dat scholieren in contact komen met de natuur en een gezonde voeding, maar wellicht kan dat ook op een meer eigentijdse manier, bijvoorbeeld door functies te combineren.”

Groen in de stad staat onder druk De groene ruimte in de stad staat onder druk. Dat geldt voor schooltuinen zoals het voor volkstuinen geldt, stelt Els de Wit van de Bond van Volkstuinders in de stad. “Het is een vertrouwd patroon. Veel complexen zijn lang geleden ingericht aan de rand van de stad. Met het oprukken van de bebouwing ligt de voormalige rand van de stad plots in het midden van de stad en worden incourante stukken grond heel courant. En dan komen de plannenmakers en de projectontwikkelaars.” De volkstuinders in de stad weten zich vertegenwoordigd door een bestuur dat alle plannen en voorstellen kritisch bekijkt op de gevolgen voor de aangesloten verenigingen. De Wit: “Het is zaak er vroeg bij te zijn. Op de tekentafel gebeurt heel veel. Dan staat er plots een nieuw lijntje op de tekening. Dat blijkt dan een fietspad te zijn of een busbaan. Wij zien het als onze taak om er voortdurend op te wijzen: denk nou toch ook aan de groene ruimte in de stad.” De dertien schoolwerktuinen in de stad zijn ondergebracht bij de gemeente. Dat geeft ook zekerheid, want het is de gemeente die heeft vastgesteld dat alle scholieren in de hoogste groepen recht hebben op een schooltuin. Terecht, vindt ook De Wit. “Alle kinderen moeten kunnen kennismaken met de natuur, met eigen ogen zien hoe een krop sla of een tomaat groeit en lekker kunnen wroeten met hun handen in de aarde. Dat is de kracht van een volkstuin, maar ook van een schooltuin.”