Schoolleiders zien nut van klimaatdemonstratie leerlingen

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) steunt de middelbare scholieren die donderdag in Den Haag willen actievoeren voor een beter klimaat.



"Dit is een mooie actie en een uitstekend initiatief," zegt voorzitter Petra van Haren van de AVS. "Het laat zien dat onze jongeren nu al zijn waartoe wij ze opleiden: kritische burgers. Het is goed dat ze hun stem laten horen op deze democratische en geweldloze wijze."



Leerplicht

Scholieren zijn van plan donderdag onder schooltijd op het Haagse Malieveld te demonstreren tegen het klimaatbeleid. De initiatief­nemers, een groep Haagse tieners, eisen een strenger klimaatakkoord. Door actie te voeren onder lestijd hopen ze extra aandacht te krijgen voor hun standpunt.



Door zich achter de klimaatactie van de scholieren te scharen komen de schoolleiders tegenover minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs te staan. De leerplicht gaat voor, vindt de minister. Ook de Amsterdamse Onderwijswethouder Marjolein Moorman is die ­mening toegedaan.



Slob keurt het spijbelen af en vindt dat de leerlingen maar in het weekend moeten demonstreren. "Het is begrijpelijk dat de minister op deze manier reageert. Hij kan vanuit zijn functie moeilijk zeggen: ga maar spijbelen," aldus Van Haren.



Lesopdracht

De voorzitter van de schoolleiders stelt dat haar steun voor de klimaatspijbelaars niet inhoudt dat ze ervoor pleit dat scholieren 'zomaar' van school kunnen wegblijven. "We zijn niet voor spijbelen, laat dat duidelijk zijn. Scholen zouden donderdag een les­opdracht aan de demonstratie kunnen koppelen. Met zo'n benadering is het geen spijbelen meer."



Schoolleiders gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. Sommigen moedigen hun leerlingen actief aan om onder schooltijd actie te voeren in Den Haag, anderen straffen het juist af, bleek vorige week bij een rondgang van dagblad Trouw langs ongeveer honderd middelbare scholen in heel Nederland.



Absentiebriefje

Veel Amsterdamse scholen staan juist positief tegenover het spijbelen. Hetty Mulder, rector van het 4e Gymnasium, weigert het zelfs spijbelen te noemen. "Als ouders een absentiebriefje tekenen, zijn leerlingen geoorloofd om weg te blijven. Wij geloven dat je ook buiten school veel leert."



Onder de leerlingen van het Spinoza Lyceum leeft de staking erg. Meer dan 150 scholieren hebben zich inmiddels bij directeur Jan Paul Beekman gemeld, zowel uit de boven- als uit de onderbouw. "Het is mooi dat leerlingen kritisch naar hun toekomst kijken en nu al invloed willen uitoefenen."



Massa's in Brussel

Ook het Caland Lyceum staat achter de actie, al moeten scholieren wel met een fotootje bewijzen dat ze echt op het Malieveld zijn geweest.



Hoeveel jongeren donderdag naar het Malieveld afreizen, is nog gissen. Een van de initiatiefnemers schat dat er zeker 3000 jongeren komen opdagen. In het buitenland gaan jongeren al een tijdje massaal de straat op. Zo wordt in Brussel al geruime tijd wekelijks gedemonstreerd, met duizenden tot tienduizenden scholieren.