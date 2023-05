Schoolleider Cordula Rooijendijk: ‘Kinderen die vervelend zijn, moet je juist extra liefhebben’

Op de Klapstoel: Cordula Rooijendijk (1973) is schoolleider van de 8e Montessorischool in Amsterdam. Ze is stadsgeograaf en schreef meerdere boeken. In augustus verschijnt Vijftien lessen die zwarte basisscholen ons leren. Een gesprek aan de hand van steekwoorden, over het lerarentekort, de lol van een halve triatlon en het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam

“Ik ben geboren in de Bijlmer, in Gliphoeve. In 1973 waren daar veel gezellige jonge gezinnen, later werd het een beruchte flat. Toen ik zeven maanden oud was, zijn mijn ouders verhuisd naar Amstelveen. Ze wilden toch een huis met een tuin, en in de flat begon het een beetje te kraken. Er waren wel rare types af en toe op de galerij.”

“Ik heb er altijd met plezier gewoond. Later had ik een flat in Develstein, in de D-buurt. Sindsdien heb ik nooit meer last van buren, ik ben aan alles gewend. Feestjes tot ’s ochtends vroeg, er werd weleens een varken gebraden op het balkon. Onze buurman zei toen we er kwamen wonen: ik speel saxofoon. Dus die ging midden in de nacht met een vriend valse toonladders spelen.”

Onderwijsfamilie

“Mijn vader was leraar, mijn moeder verpleegkundige, maar die ging later ook het onderwijs in. Ik heb twee broers en een zus, en wij zeiden altijd tegen elkaar: wij worden nooit leraar. Wij zijn allemaal eerst iets anders gaan studeren – en toen toch de pabo gaan doen. Het grappige is: het is niet alleen erfelijk, maar ook besmettelijk. Mijn schoonzus was diëtist en geeft nu les, mijn partner is wiskundeleraar geworden, terwijl hij eerst techneut was. Op feestjes hebben we het altijd over onderwijs. De schoonfamilie zegt tegenwoordig: oké, nog vijf minuten en dan is het klaar. Tja, wij kunnen eigenlijk nergens anders over praten. Het is ook zo’n mooi vak.”

Postbode

“Dat heb ik mijn studietijd gedaan, elke zaterdag. Je begon ’s ochtends vroeg met het sorteren van de brieven, in de Bijlmer, heel gezellig, en daarna samen ontbijten. En dan de wijk in, met zo’n karretje. Onbekommerd werk, het kon niet echt misgaan. Soms had je wel enge honden, die stonden hard te blaffen of hoorde je de post helemaal verscheuren. Later mocht ik ook pakjes bezorgen. Op de eerste dag reed ik meteen een deuk in het busje. Mijn collega-postbode, die me aan het opleiden was, zei: dat zien ze niet, maar je zag die hele afdruk van het paaltje in die bus. Maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Die busjes waren ook best gammel. Soms stond ik met de hele zijdeur in mijn handen.”

That city is mine

“Mijn proefschrift! Dat ging over stedelijke ideaalbeelden, eigenlijk over de culturele verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam. Hoe je centrum eruitziet zegt veel over een stad. Dat van Rotterdam is functioneel, met grote, brede wegen, zodat je overal snel kunt komen. En dat van Amsterdam is gezellig, een binnenstad met gemengde functies. Je merkt dat Rotterdammers, dat moet je in Het Parool natuurlijk niet zeggen, vooruitstrevender zijn. Je krijgt daar sneller iets voor elkaar. Toen in Rotterdam de eerste metro reed, werd er gejuicht. In Amsterdam waren er protesten. Hetzelfde geldt voor de marathon: in Rotterdam is het een feestje, waanzinnig hoe je daar naar de finish wordt geschreeuwd. In Amsterdam zijn mensen geïrriteerd dat ze even de straat niet kunnen oversteken.”

Grootvader Piepestok

“Zo werd Jan Ligthart genoemd, mijn grote onderwijsheld, een tijdgenoot van Theo Thijssen en Maria Montessori. Als het voor de kleintjes tijd was om buiten te spelen, rende hij met zijn wandelstok door de school en schreeuwde hij: grootvader Piepestok, grootvader Piepestok! Ik zou het nu geloof ik niet doen, maar blijkbaar was dat toen heel leuk. Het kenmerkt in elk geval zijn liefde voor kinderen.”

“Hij had ook een theorie, de sinaasappelmethode, dat je kinderen die vervelend zijn juist extra lief moet hebben. Er stonden een keer kinderen onder zijn raam te zeuren over de sinaasappels die hij in een schaal had liggen. Toen vroeg hij: wil je er misschien één? Daarna heeft hij nooit meer last van ze gehad. Lastige kinderen moet je met kerst een extra groot cadeautje geven, zodat je een hechte band krijgt en ze zich schamen als ze vervelend doen. Dat is denk ik de essentie van een goede leerkracht: als je een band met de kinderen hebt en ze het gevoel geeft dat je echt van ze houdt, kun je heel ver komen.”

Dweilen

“Daar moest ik examen in doen op de pabo. Het idee is dat je je omgeving zo netjes mogelijk achterlaat. Meestal is dat een volwassenentaak, maar bij montessori doen de kinderen dat zo veel mogelijk zelf. Dus moet je ze leren hoe je een stofdoekje opvouwt, van buiten met de punten naar binnen, en hoe je een plasje opdweilt. Dat gaat heel strikt, het is bijna een geloof – ik word daar heel dwars van.”

“Ik denk niet dat Maria Montessori dat ooit zo heeft opgeschreven. Maar er zit wel een gedachte achter: je moet kinderen alles op een bepaalde manier aanleren, zodat dat inslijt en ze niet, bijvoorbeeld, met die zwabber in de lucht gaan zwaaien. Je moet dweilen naar een bepaald punt, en ik dweilde de andere kant op, dus dat moest over. Alles in mij schreeuwde: best wel gek dat ik dit sta te doen.”

“Dat vind ik een groot bezwaar van de pabo: op deze manier krijgt het vak nooit status, zo gaan vwo-leerlingen nooit voor deze opleiding kiezen. Ik zou willen dat de opleiding pittiger zou zijn. Nu moest ik zelfs een schoolbord schoonmaken voor een cijfer. Eerst met een spons, toen met een trekkertje, in een tijd dat het schoolbord ook al heel ouderwets was. Toen vroeg ik me wel af: waar is hier de verborgen camera?”

Vluchtelingen

“Bij mijn vorige school, Montessori De Amstel, moesten we van de ene op de andere dag vluchtelingen opvangen die in de oude Bijlmerbajes geplaatst waren. Dat was heel heftig: sommige kinderen kwamen rechtstreeks uit een opvangkamp, die waren nog nooit naar school geweest. Anderen hadden nog nooit op een wc gezeten, of nog nooit speelgoed gehad, laat staan leren spelen. Maar de leerkrachten hadden zo’n passie voor die kinderen, en ik heb nog nooit zulke dankbare leerlingen en ouders gezien op school.”

“Na een paar maanden moesten de meesten weer weg. Hartverscheurend was het: de dag voor sinterklaas, hadden ze net een popje gemaakt en moesten ze verkassen. In Nederland kun je als vluchteling steeds weer worden verplaatst. Vreselijk. Het leek soms wel over dingen te gaan in plaats van over mensen.”

Lerarentekort

“Heftig. En ingewikkeld, als directeur. Als er iemand uitvalt, is er geen vervanger. Ik heb genoeg mensen voor de klas, maar voor Nederland is het een enorm probleem. Er zijn veel structurelere plannen nodig om het terug te dringen. Een vierdaagse werkweek, bijvoorbeeld. Maar daar zijn natuurlijk de mensen tegen die geen lerarentekort hebben, veelal scholen met hoogopgeleide ouders – die niet willen dat hun kind een dag in de week thuis is. Maar dan zou je het probleem wel eerlijk verdelen, en dat is het nu niet. De grootste tekorten zijn op de scholen met kinderen die al een achterstand hebben. Zo’n tekort vergroot de ongelijkheid alleen maar, en zo’n samenleving is uiteindelijk voor niemand goed.”

Triatlon

“Zo leuk, ik heb er vier halve gedaan in wedstrijdverband en daarnaast nog een stuk of vijf. De triatlon is zo fijn afwisselend. Je zwemt een stuk, en als je dan denkt: nu heb ik er wel genoeg van, ga je iets anders doen, dan ga je fietsen. En als je daar klaar mee bent, ga je hardlopen. In juni doen we een triatlonestafette, met het lerarenteam. Ik geloof niet dat er iets is wat beter werkt voor teambuilding dan dit, want de helft doet mee en de andere helft komt aanmoedigen.”

Haarlemmermeer

“Mijn partner werkte in Delft, ik in Amsterdam, ons dorp ligt precies in het midden. Heel lekker: we wonen aan een dijkje, je stapt je deur uit en kunt meteen gaan fietsen of hardlopen. En het is op fietsafstand van Amsterdam. Ik heb een speedpedelec en doe die dertig kilometer drie keer per week op de fiets. Nu ben ik met de auto, ik neem zo wat strobalen mee die over waren van ons schoolthema, de boerderij. Die strobalen zijn handig voor in mijn moestuin.”

Zwarte scholen

“Daar gaat mijn nieuwe boek over. Ik was een paar jaar geleden voor het eerst op een zwarte school, en ik moet bekennen dat ik dacht: misschien kan ik wel wat tips geven. Toen ik er kwam, was ik verbaasd over hoe goed die school was. Dat zette me aan het denken. Ik ben scholen gaan bezoeken, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, en ontdekte dat je er zo veel van kunt leren. De mensheid in het algemeen, bedoel ik dan.”

“Neem nou Paarse Vrijdag, of de Lentekriebels. Die reacties erop waren dit jaar opeens heel heftig, maar zwarte scholen hebben al veel langer met weerstand te maken. Hun oplossing is even simpel als lastig: praat met de ouders. Laat ze zien wat je doet en hoor wat hun bezwaren zijn. Ouders waren bang dat bepaald seksueel gedrag zou worden aangemoedigd, terwijl de Week van de Lentekriebels gewoon over voorlichting gaat. Leg dat dan uit. Je gaat er als school soms te snel van uit dat het totaal logisch is wat je doet.”

Dierenambulance

“Bij mijn laatste marathon heb ik geld opgehaald voor de Dierenambulance. Ik heb een groot hart voor dieren. Als je denkt aan het klimaat en echt wilt dat de aarde straks nog leefbaar is, moet je ophouden met dieren eten. Je hebt geen vlees nodig, ik eet al jaren veganistisch en mijn ijzergehalte is nog nooit zo hoog geweest als nu. Daarnaast vind ik het best gek dat je varkens in een hok stopt en opeet, maar het wel erg vindt dat bruinvissen doof worden van windmolens. Het zijn allebei intelligente dieren. Bioloog Frans de Waal schreef een boek met de titel Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Dat vraag ik me weleens af.”

Lou

“De voorleeshond! Een Hollandse smoushond. Eén of twee keer per week neem ik hem mee naar school, en dan kunnen kinderen een afspraak maken met hem om voor te komen lezen. Vaak komen kinderen aan het begin van de week al vragen wat ie leuk vindt, maar eigenlijk vindt Lou elk boek leuk. Als je zegt: kijk, dan kijkt hij ook echt. Uit onderzoek blijkt dat voorlezen heel goed werkt, zeker als de luisteraar niet oordeelt. Lou gaat je niet zitten verbeteren. Die zegt niet: het is niet een, maar één. Die luistert gewoon.”

Vijftien lessen die zwarte basisscholen ons leren, uitgeverij Atlas Contact, 144 blz., €19,99, verschijnt 25 augustus.

Luister naar deze aflevering van de podcast Amsterdam wereldstad over het grote lerarentekort in Amsterdam: