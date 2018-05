Schooljaar nog niet afgelopen, maar ov-chipkaart wel

65 Studenten in regio Noord kunnen een schoolweek lang hun ov-kaart niet gebruiken. Kosten: 65 euro.

De student media en management aan het Mediacollege in Amsterdam loopt stage bij Bosch Film in De Baarsjes. "Ik was ervan uitgegaan dat mijn ov-kaart geldig zou zijn tot het eind van het schooljaar, maar nu blijkt dat ik de laatste week zelf voor de reiskosten opdraai. Die 65 euro is voor een student natuurlijk een flink bedrag."



Kwaad

DUO is verantwoordelijk voor de maatregel, maar zegt geen commentaar te kunnen geven omdat de vakantieperiode wettelijk wordt geregeld en het gevolg is van onderhandelingen tussen het rijk en de vervoersorganisaties.



Van der Swart zal hoe dan ook de laatste week van het schooljaar naar zijn stage heen en weer reizen: Bosch Film neemt in de periode de reiskosten voor zijn rekening, zegt Kim Hahn van Bosch.



"Ik kan me daar heel kwaad over maken, want DUO biedt een regeling aan die alleen maar geldt voor studenten van opleidingen die toevallig vallen binnen de ­periode die zij zelf hebben bedacht. Belachelijk."