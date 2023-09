Schooljaar begint met te weinig docenten: ‘Vierdaagse lesweek is al geen noodgreep meer’

In Amsterdam heeft bijna een op de vijf leerlingen in het basisonderwijs geen bevoegde leerkracht voor de klas. Beeld ANP

Het lerarentekort verrast niet meer. Net als vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor zijn ook bij de start van het nieuwe schooljaar, vandaag, te weinig bevoegde leerkrachten om elk kind in de stad van onderwijs te voorzien. Volgens de recentste officiële cijfers heeft in Amsterdam bijna een op de vijf leerlingen in het basisonderwijs geen bevoegde leerkracht voor de klas. In het speciaal basisonderwijs is dat een op de drie leerlingen. Het voortgezet onderwijs komt 340 fte tekort.

De BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft aan het einde van deze zomervakantie voor het eerst zelf geïnventariseerd bij de grote schoolbesturen hoe het met de bezetting is gesteld. “Alle klassen zijn bezet,” zegt voorzitter Lieke Thesingh. “Alleen niet met allemaal bevoegde leerkrachten.” Om de bezetting rond te krijgen zien scholen geen andere mogelijkheid dan ook onderwijsondersteuners, leerkrachten in opleiding en zij-instromers in opleiding in te zetten.

Het is puzzelen

“Het is puzzelen,” zegt een woordvoerder van schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden. “Het lukt ons niet met alleen bevoegden. We kijken naar wat nodig is voor goed onderwijs.”

Het aantal scholen dat kiest voor een vierdaagse lesweek neemt toe. “De meeste scholen beginnen met vijf dagen les, maar besturen schatten in dat er wordt overgaan op een vierdaagse lesweek bij uitval van mensen voor de klas. Er is vrijwel geen vervanging beschikbaar. De vijfde lesdag wordt dan opgevangen door een professional,” zegt Thesingh, die benadrukt dat de vierdaagse lesweek geen noodgreep meer is. “Het laat zien dat het tekort aan leerkrachten nog steeds een serieus probleem is en dat er manieren zijn om het structurele probleem op te vangen.”

Bestuurders en directieleden vrezen voor het kaartenhuiseffect: er is geen ruimte voor zieken en eigenlijk ook niet voor verlof. Er hoeft maar één ding te gebeuren en het kaartenhuis stort in.

Positie van uitzendkrachten

Een nieuwe zorg is die over de positie van nieuwe leerkrachten en uitzendkrachten. “De leerkrachten die er nieuw bij komen of de invallers, kunnen hun wensen op tafel leggen en bepalen wat er gebeurt,” zegt een conciërge van een school in West. “Wij zijn allang blij dat we iemand kunnen vinden.” Het is een gedeelde tendens onder besturen en directies, blijkt uit een rondgang. Schooldirecteuren hebben het gevoel dat ze met hun rug tegen de muur staan als een leerkracht met allerlei eisen komt.

In het voortgezet onderwijs is er, net als op basisscholen, een groot aantal zogenoemde verborgen vacatures. De lessen kunnen doorgaan door kunst-en-vliegwerk van het onderwijspersoneel, maar ideaal is het niet. Hoewel het onwenselijk is, is het voor middelbare scholen gemakkelijker om een lesuur te laten vervallen. Ook bij de koepel van Amsterdamse schoolbesturen in het voorgezet onderwijs, Osvo, is het lerarentekort een belangrijk agendapunt voor het komende jaar.

Landelijke staking

Eerder dit jaar werd bekend dat Amsterdam 24 miljoen euro investeert in een poging het lerarentekort terug te dringen. Tegelijkertijd stelt wethouder Marjolein Moorman dat het zonder landelijk beleid niet gaat lukken het onderwijseuvel op te lossen. “Alleen gaan we het tekort niet oplossen. Dat kan pas als er dingen bij het Rijk gaan veranderen.”

Op 5 oktober staat een landelijke staking in de agenda. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in het hele land leggen dan het werk neer. De vakbonden willen dat leraren minstens 12 procent loonsverhoging krijgen, terwijl de overheid maximaal 5 procent biedt.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.