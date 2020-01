Schoolfeestje op het Vossius? Eerst even blazen, ook als je 12 jaar bent

Op brugklasfeesten blijft de blaastest meestal nog uit. Beeld Shutterstock

Joost (43) was zelf meegereden naar het eerste schoolfeestje van zijn zoon op het Vossius Gymnasium. “Mijn vriendin haalde hem naderhand op. Ze kwam thuis en zei: je wilt niet weten wat er is gebeurd. Voordat hij naar binnen ging, moest hij een blaastest doen.”

Vreemd, vindt Joost, die niet met zijn achternaam in de krant wil om problemen met de school te voorkomen. Zijn vriendin en hij hadden geen weet van de blaastesten. “Je zet kinderen meteen in een kwaad daglicht, terwijl ze nog niets hebben gedaan. En de blaastest werd ook nog eens door zijn leraar Duits uitgevoerd.”

Geen onderscheid

Jan van Muilekom, rector van het Vossius, zegt dat alle leerlingen moeten blazen. “Vroeger lieten we om de paar leerlingen iemand blazen, maar we willen geen onderscheid maken.” Het blazen werkt preventief. “Op een avond gaat maar een handjevol leerlingen over de schreef.”

Maar begrijpt hij de verbazing van vader Joost? “We zien niet alle leerlingen als potentiële drinkers. We willen gewoon een alcoholvrije avond hebben.”

Uit een steekproef van Het Parool blijkt dat veel Amsterdamse scholen leerlingen laten blazen op schoolfeesten, maar enkel als ze de indruk hebben dat de leerling gedronken heeft.

Brugklasfeesten

Op brugklasfeesten blijft de blaastest meestal nog uit. “Wij hebben een heel gezellig eersteklasgala, zonder blaastest,” zegt rector Alwin Hietbrink van het Barlaeus Gymnasium.

Jeroen Lammers, van het Trimbos-instituut, is blij dat middel­bare scholen een verantwoordelijkheid voelen als het gaat om alcoholgebruik. “Maar we vinden wel dat ze terughoudend moeten zijn met blaastesten. Je moet als school geen politieagent spelen.”

Dat vindt ook Wilfred Vlakveld, rector van het Hervormd Lyceum Zuid: “80 procent van de leerlingen doet niks en is helemaal braaf. Voor die 20 procent moet je niet iedereen aan zo’n test laten deelnemen. Je hebt vrij snel door wie gedronken heeft en wie niet.”

Vader Joost vroeg zich af of scholen überhaupt wettelijk blaastesten mogen uitvoeren. “Leerlingen mogen weigeren,” zegt Lammers. “Het is dan aan de school wat ze met zo’n leerling doen.”