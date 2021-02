School weer open: ‘We wassen heel veel handen. Maar afstand houden is onmogelijk’

Op de 8ste Montessorischool in het Oostelijke Havengebied geeft Juf Roos uitleg aan Sterling, naast hen zit Yassin te werken. De bovenbouw komt in halve groepen, afwisselend ’s morgens en ’s middags. Beeld Dingena Mol

Het is schipperen. Wat voor heel Nederland geldt, geldt misschien nog wel het meest voor onderwijs in coronatijd. Wikken en wegen. Wat doe je wel, waar moet een streep door? Hoeveel kinderen in een klaslokaal is verantwoord, voor kinderen en voor leerkrachten? En waar snij je een bocht net een beetje af? Werken in koppels, de praktische invulling van het snottebellenbeleid? Als je niet uitkijkt, beheersen regels, richtlijnen en dringende adviezen de dagelijkse gang van zaken op de basisscholen.

Om te beginnen: iedereen was deze week heel, héél blij op de 8ste Montessorischool in het Oostelijke Havengebied. Want ze mochten weer. De kinderen, de leerkrachten en de ouders: ze stonden te trappelen. En ook deze woensdag, de tweede dag dat de school weer open is, heerst er nog een jubelstemming.

Vriendelijk doch dringend

“Bent u de nieuwe directeur?” vraagt een meisje. Dat klopt. Cordula Rooijendijk is sinds januari de fonkelnieuwe directeur van deze school. Ze heeft zich om 8.15 uur bij de ingang geposteerd, om de leerlingen welkom te heten. Ouders die iets willen vragen maar de regels nét niet helemaal precies hebben gelezen, worden vriendelijk doch dringend buiten gehouden. “Wacht, we praten voor de deur even.”

Normaal gesproken melden zich hier iedere morgen 300 kinderen, vandaag stokt de teller bij 200. Ze hadden er graag meer ontvangen, maar met de bovenbouwgroepen, en de onzekerheden over de eventuele besmettelijkheid van 11- en 12-jarigen, viel het niet rond te breien. Gevolg: de bovenbouwers komen in halve groepen, afwisselend ’s morgens en ’s middags. Rooijendijk: “Als we wel hele klassen zouden laten komen, waren we in de knel gekomen met de leerkrachten. Voor niet iedereen voelt het veilig in zo’n volle klas.”

De sfeer op school is rustig, met een hint van opwinding, dat dan toch wel. Juf Rachel van de middenbouw heeft dinsdag, de eerste dag dat de school open was, eigenlijk geen les gegeven. “We hebben vooral met elkaar gepraat over de tijd dat ze thuis hebben gezeten, over de online lessen. Veel kinderen maken zich toch wel zorgen over corona. Dan niet in de eerste plaats voor zichzelf, meer voor hun ouders.”

Uit elkaar houden

Hoe is dat, werken onder een coronaregime? Rachel is niet bang. “We wassen hier heel veel handen. Maar afstand houden is onmogelijk voor deze kinderen. Als ik uitleg geef, kom ik dichtbij. Als een kind een knuffel wil, dan doe ik dat. Dat hoort er gewoon bij.”

Ook juf Roos, die deze ochtend voor een halve bovenbouwklas staat, is niet bang. “Je maakt een beginnetje van werken in koppels. Omdat ik hier maar met de helft zit, kan ik ze gelukkig een beetje uit elkaar houden. Maar straks gaan ze buiten spelen, ze hebben gym, dan loopt het ook allemaal door elkaar. Afstand houden doe ik niet, maar daarom zie ik privé weinig mensen.”

Juf Roos let op snotneuzen, natuurlijk, er was deze week al veel over te doen. “Ik hou ze natuurlijk iets beter in de gaten. Maar het is winter, je kan er vergif op innemen dat er straks een verkouden is. Tja, dan moet dat kind naar huis, het is niet anders.”

Veel aandacht

Juf Anke, met 64 de oudste leerkracht, is zich ervan bewust dat ze een risico loopt door voor de klas te gaan staan. “Maar het is zó belangrijk dat kinderen les krijgen, dat ze naar school gaan. Ik moet. Risicoloos leven kan niet. Ik ben gezond, maar ik heb ook te maken met mijn privéomgeving, dus je moet toch voorzichtiger zijn.”

De meeste maatregelen lijken op het eerste oog langs de kinderen te gaan. Elif uit groep 8 is vooral blij dat ze haar vriendinnen weer ziet. Isis en Koosje uit groep 5 prijzen vooral de didactische kwaliteiten van de leerkrachten. “Mijn ouders kunnen toch niet zo goed lesgeven, geloof ik.”

Kaya en Fedde uit groep 8 zitten op aangepaste stoelen. “Wij zijn een beetje wiebelige mensen.” Zij zijn wel tevreden over de halve klassen, zegt Kaya: “Je hebt veel aandacht van de juf, als je iets niet snapt, kun je het gelijk vragen.” Sterling (groep 7) en Yassin (groep 8) werken intensief samen. Sterling is blij weer op school te zijn, maar ze heeft een dubbel gevoel. “Ik zit half in de hemel, half in de hel. Het is fijn om op school te zijn, maar ik heb niet al mijn vrienden bij me in de klas nu.”

Onhaalbare zaken

Directeur Rooijendijk loopt deze ochtend heen en weer door het schoolgebouw. Het team doet wat kan, zegt ze. “Maar we worden geconfronteerd met onhaalbare zaken. Een voorbeeld: ouders moeten hun kinderen gespreid komen brengen, luidt het voorschrift. Maar sommige ouders hebben vier, vijf kinderen. Dat werkt dus niet. Wij hebben meer nu ingangen, waardoor het minder druk is. Maar dat hebben we zelf bedacht, dat is eigenlijk niet volgens de richtlijnen.”

Ze zegt het meerdere malen: de regels lijken niet te zijn gemaakt door mensen die al te vaak op basisscholen komen. “Cohorten? Werken in kleine groepjes? Hóe dan? We doen wat we kunnen natuurlijk, we doen wat kan. Nu is er enig risico. Eigenlijk zou je zeggen: je opent de scholen als het helemaal veilig is. Maar daar is het onderwijs gewoon te belangrijk voor.”