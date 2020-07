School, maar dan leuker: de eerste week van MidzomerMokum zit erop

De eerste week van MidzomerMokum, een zomerprogramma bomvol zomerscholen, workshops en activiteiten, zit erop. De behoefte aan zomerscholen is veel groter dan verwacht.

Op de tweede verdieping van het Bindelmeer College in Zuidoost werkt een groepje kinderen van een jaar of tien samen met de juf aan afronden. Ze moeten toegeven, rekenen is een beetje saai. Toch is deze school best leuk. ’s Ochtends krijgen de kinderen taal- en rekenles, maar ’s middags doen ze verschillende activiteiten, zoals debatteren, naar de volkstuin gaan of dansen zoals in Bollywood. “En we hebben hotdogs gegeten.”

Het is het tiende jaar dat deze zomerschool ­bestaat, maar in plaats van tien groepen zijn het er dit jaar zestien, zegt projectleider Dayenne Schurman. De zomerschool valt deze zomer ­onder MidzomerMokum, een zesweeks programma geïntroduceerd door de gemeente, waarmee Amsterdamse jeugd onder meer door corona opgelopen onderwijsachterstanden kan inhalen. “De wachtlijst is weggewerkt, maar er komen nog steeds ouders vragen of er plek is.”

Dat de behoefte aan zomerscholen dit jaar extra groot is, merkt ook Reda Belkadi, directeur van de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie, (SKC) die voor de negende keer een zomer­school organiseert. Op verzoek van de gemeente breidde hij dit jaar uit. De scholen in Noord en West, die vanaf 20 juli beginnen, zitten hartstikke vol. Waar eerder plek was voor honderd leerlingen, kunnen er nu ruim driehonderd kinderen gratis terecht. Nog eens honderd staan op de inmiddels gesloten wachtlijst.

In normale jaren is het volgens hem al belangrijk voor kinderen met bijvoorbeeld een andere taalachtergrond om het taalniveau te blijven prikkelen tijdens de vakantie. “Door de afgelopen maanden is dat alleen maar urgenter ­geworden. Sommigen hebben weken thuis ­gezeten en niet altijd komt het onderwijs daar goed van de grond. Ze hebben wat gemist, dus als ze de komende weken weer alleen maar rondhangen in hun buurtje, dan zakt dat taal­niveau nog meer.”

Regenboogsnijbieten

Zomerscholen vormen de kern van het ­programma, maar daarnaast is er een enorm aanbod aan sportieve en culturele activiteiten verspreid door de stad, waar kinderen vaak gratis of voor weinig geld aan mee kunnen doen. Het is bedoeld om de grote groep jongeren die door ­corona niet op vakantie gaat, toch een leuke ­zomer in de stad te geven. In totaal stelde het college voor MidzomerMokum 5,5 miljoen euro beschikbaar.

Sommige van de ruim 700 activiteiten zijn nieuw, andere bestonden al, maar zijn deze ­zomer uitgebreid. Zo is in natuurspeeltuin Jeugdland van alles georganiseerd. Bij Het Buurt­Atelier maken kinderen in de oude boerderij hun eigen maskers met gekleurde vellen papier, veertjes en bloemen. En bij de workshop van Hemelse Tuinen gaan kinderen de tuin in, waar de kleintjes wordt uitgelegd hoe je het pootbakje van de regenboogsnijbieten haalt.

Met een tuinschepje stoppen ze het plantje in de grond, waarna ze op zoek gaan naar kapucijners, om zelf een bonenburger van te bakken. “Het is niet alleen drukker, maar door de bundeling van ­activiteiten onder MidzomerMokum zien we opeens ook meer kinderen uit andere stads­delen,” zegt Meinke Noordam, directeur van stichting Jeugdland.

Acteren

Een jongen zwaait de deur van een lokaal van het Montessori College in Zuid open: “Waar is het wapen?!” Ook aan oudere kinderen is gedacht, zo is er deze cursus filmacteren van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. De 17-jarige Michael Abdelmalak gaf zich op. Niet nog zes weken alleen maar thuis en niks doen, dacht hij na maanden thuiszitten. Hij was al langer in ­acteren geïnteresseerd, dus toen dit langs­kwam, greep hij de kans met beide handen aan. “In plaats van de hele dag gamen, leer ik nieuwe skills die ik in de toekomst misschien wel kan gebruiken.”

Daan Piloo (14) en Aki Bergtop (13) oefenen in de gang hun monoloog, een scène uit Stranger Things. Dat ze weer lessen volgen, terwijl ze net pas vakantie hebben, vinden ze helemaal niet erg. “We zijn maanden niet echt naar school ­geweest,” zegt Daan, “dus vooral het sociale hier is juist leuk. Dat heb ik wel gemist.”

“Het is een beetje zoals school,” zegt Aki, “maar dan alleen het leuke deel.”