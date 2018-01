Schoner zwemwater in de Amstel komt in zicht

Groot nadeel van de versnelde sluiting zijn de hoge kosten. De installatie in Amstelveen moet volgens plan tot 2032 in bedrijf blijven. Versnelde sluiting zou tien miljoen euro aan extra afschrijving betekenen.



Dat is veel geld, vindt ook Egbert de Vries van de fractie van de PvdA in het waterschapsbestuur die voor sluiting is. "Maar nu de kosten van de renovatie oplopen, wordt het verschil met de kosten van versnelde sluiting ook steeds kleiner."



Twee euro

Het weer veilig kunnen zwemmen in een schone Amstel kost twee euro per Amsterdammer, heeft De Vries berekend. "Wij vinden dat een redelijke prijs."



De hoge kosten zijn voor de fractie van de VVD juist weer reden om tegen de plannen te zijn, vertelt Evert de Jong. "Alles bij elkaar praten we over een extra uitgave van veertien miljoen euro. Dat is gewoon te veel."



De VVD pleit voor renovatie van de zuivering in Amstelveen. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft geen advies gegeven in de kwestie, een teken dat ook daar de meningen verdeeld zijn.