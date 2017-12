Scholieren schrijven boek om reis te bekostigen

Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde, maar zo wordt wel naar ze gekeken.

"We weten dat niet alle adviezen meteen haalbaar of betaalbaar zijn, maar we willen wel dat er iets verandert. De hele samenleving is de afgelopen dertig jaar veranderd, maar het onderwijs niet," vertelt Cato, die toen ze aan het vak filosofie begon nog dacht dat ze nooit de eindstreep zou halen.



Dromen van een nieuw soort school hebben de leerlingen ook. Die staan niet in het boek, maar Cato en Filine, woordvoerders van dienst, weten wel wat er mis is met het huidige systeem.



"Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde, maar zo wordt wel naar ze gekeken. Kinderen moeten zich aanpassen aan school in plaats van andersom. En als je niet past, moet je ritalin slikken of naar een lager niveau dan je zou willen," somt Filine op.



Doel

Voor de vwo'ers was het een eye-opener om op deze manier te werken, veel motiverender dan voor het gemiddelde vak. Ze leerden marketing doen, eindredactie, online verkoop en pr. Zo zouden ze altijd wel schoolwerk willen doen: met een echt doel, een tastbaar boek als resultaat.



Op 12 januari wordt het boek gelanceerd in aanwezigheid van hotemetoten als Geert ten Dam, de baas van de Universiteit van Amsterdam, Paul Rosenmöller van de VO-raad en schoolbestuurders, nota bene in de Lutherse Kerk, waar wetenschappers van de UvA promoveren.



Ze zijn er best trots op en hopen allemaal minimaal twaalf boeken te verkopen; dan is er genoeg geld voor de studiereis.



Waar die naartoe gaat, weten ze nog niet. Het wordt in elk geval geen feestvakantie op Mallorca, vaste bestemming voor veel eindexamenkandidaten. Daar zouden ze geen boek voor schrijven.