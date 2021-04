Scholieren krijgen kookles van sterrenchef Ron Blaauw: ‘Hij gaat wel erg snel’

Middelbare scholieren krijgen kookles van Blaauw: 'Met deze kookles doen ze toch even totaal wat anders.' Beeld Nina Schollaardt

In een grote lege keuken in de kelder van de RAI komt de eerste groep binnenwandelen. De saus, kip en groenten liggen in bakjes klaar, alleen de inductieplaat hoeft nog maar aangezet te worden. Natuurlijk ontbreekt de pomp met desinfecterende handgel niet.

Het gerecht voor vandaag? Balinese taco's.

Bij binnenkomst kijken leerlingen om zich heen en kiezen vervolgens één van de dertien werkbankjes uit. Terwijl de chef-kok uitlegt wat ze gaan doen, kijkt iedereen gespannen naar het instructievel. “Maar ik kan helemaal niet koken,” fluistert een meisje van 14 jaar zenuwachtig tegen een leeftijdsgenoot.

Speciale lessen in de RAI

Het is een bijzondere week voor scholieren van het Keizer Karel College. Verdeeld over vijf verdiepingen en in groepjes van ongeveer twaalf leerlingen wordt er in de RAI de hele week gewerkt aan vakken waarbij leerlingen vertraging hebben opgelopen. Naast de kookles krijgen ze bijvoorbeeld workshops over hoe je dingen goed plant en hoe je je beter leert concentreren. Ook schrijven ze een businessplan voor de RAI: welke stappen nemen ze als zij hier een evenement zouden organiseren? De speciale lessen zijn onderdeel van het programma ‘bRAIn Academy’.

Aan alle ouders van de leerlingen is gevraagd of en hoe ze een bijdrage aan het programma konden leveren. “Een moeder werkt bij RAI en is vandaag receptionist. Een andere vader is professioneel fotograaf en maakt de foto’s. En Ron Blauws zoon zit daar op school en heeft dus aangeboden te koken. Zo draagt iedereen een steentje bij,” zegt Willemijn Stolk (46), afdelingsleider van de havo-onderbouw.

Ook de leerlingen die ondanks alles op een voldoende staan, mogen naar de RAI komen. Voor hen is de kookles van Blaauw vooral een steuntje in de rug. Stolk: “Corona heeft effect op de prestaties van leerlingen én hun sociale welzijn.”

‘Gaat wel erg snel’

“We gaan ervoor zorgen dat de taco’s top worden,” roept Blaauw tegen leerlingen van het eerste groepje. Wanneer de sterrenkok voordoet hoe hij iets maakt, volgen de leerlingen hem nauwkeurig. Blauw: “Ik merk dat deze tijd ook voor scholieren geen pretje is. Leuke dingen doen is nu bijvoorbeeld niet echt mogelijk. Met deze kookles doen ze toch even totaal wat anders. Ik hoop dat ze er vooral veel plezier uit halen.”

De kinderen leren van alles: hoe je gember in dunne plakjes moet snijden, wat de beste manier is om saus te mengen. Soms gaan de mondkapjes even snel af: de leerlingen moeten natuurlijk wel ruiken en proeven wat ze maken. Af en toe kijken ze elkaar verward aan. “Hij gaat soms wel erg snel,” zeggen twee meiden tegen elkaar, terwijl ze allebei haastig chilisaus en mayonaise aan het mengen zijn.

Ondanks dat de leerlingen wat onzeker overkomen aan het begin, doet iedereen zijn stinkende best. Ook de jongens die aanvankelijk met handen in de zakken muziek aan het luisteren waren, doen actief mee. “Aan het begin vond iedereen het nog een beetje onwennig, en keken ze steeds om zich heen,” zegt Blaauw. Hij kijkt hoe de leerlingen de gepocheerde kip snijden. “Nu zijn ze volop bezig om een gerechtje te maken. Ik proef gewoon de concentratie.”

Terwijl Karlijn Posthuma (15) de taco’s vult, vertelt ze dat ze niet wist dat ze vandaag kookles zou krijgen. “Toen ik hoorde dat Ron Blaauw ons les zou geven, was ik wel even verbaasd, omdat we soms bij zij restaurant eten halen. Mijn ouders zullen het vast heel leuk vinden dat ik van een sterrenchef les heb gekregen.”