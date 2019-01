Scholieren IJburg 2 moeten wijken voor Cartesius 2

Zeker voor de zittende leerlingen en hun ouders is dit jammer. Ruth Kervezee

Voor leerlingen en ouders van het Cartesius 2, die hier vandaag een brief over kregen, is het even slikken. Op de site van de school werd tot gisteren nog enthousiast geadverteerd met het monumentale pand aan de Plantage Muidergracht.



Enorme teleurstelling

"Het is een enorme teleurstelling," zegt ook Ruth Kervezee, bestuurder bij Esprit, het schoolbestuur waar Cartesius 2 onder valt. "Zeker voor de zittende leerlingen en hun ouders is dit jammer."



Het alternatieve gebouw dat de gemeente nu voorstelt komt waarschijnlijk op Zeeburg. Daar staan nu twee middelbare scholen: het nieuwe C-burg College voor vmbo, en IJburg 2, de tweede locatie van het IJburg College.



Dat laatste gebouw, waar ruim 600 leerlingen zitten, heeft ruimte over en zou een geschikte plek zijn voor het Cartesius. De school moet uiterlijk in 2020 verhuizen omdat de huidige gebouwen dan echt te klein worden. Het betekent echter wel dat de IJburg-leerlingen dan weg moeten.



Inschrijving leerlingen

Het IJburg College ziet niets in de plannen. "Wij denken beide panden hard nodig te hebben," zegt Richard Troost, interim-directeur van het IJburg College. "We zien dit niet als een besluit."



Toch is er wel degelijk ruimte over in de gebouwen van de scholen. Het gebouw van IJburg 2 is voor 900 leerlingen gebouwd, en het IJburg 1 voor 1300. Samen hebben de twee scholen iets meer dan 1300 leerlingen en het aantal leerlingen neemt de laatste jaren af.



Voor 4 maart, de deadline van inschrijving voor nieuwe leerlingen, belooft de wethouder met duidelijkheid over een nieuw gebouw te komen.