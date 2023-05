Scholieren die NK-koken wonnen, draaien mee in Okura: ‘Dat ik dit mag meemaken’

Scholieren Lars van Os (15) en Daan Kruijd (14) wonnen het NK-koken voor vmbo’ers en fantaseerden over ‘koken in Okura’. Vrijdag kwam die droom uit: ze liepen mee in de keuken van het tweesterrenrestaurant Ciel Bleu in Hotel Okura Amsterdam.

Als je een hazelnoot precies op z’n puntje legt en met de platte kant van een mes er een tikje op geeft, breekt ie mooi doormidden. Soms gaat het mis en breekt de noot in meer dan twee stukken. Die gaan in een apart bakje en zijn niet geschikt voor de garnering van de doperwtencrème die op vrijdagavond wordt geserveerd in Ciel Bleu, het tweesterrenrestaurant in Hotel Okura Amsterdam.

De veertienjarige Daan Kruijd staat aan een blok met drie andere koks, ze zijn bezig met de mise-en-place. Vanavond staat onder andere een lamgerecht op het menu.

De een snijdt met een liniaal bij de hand de enoki mushrooms (fluweelpootjes) op lengte (twee centimeter), de ander maakt deeg voor de gnocchi met inktvisinkt en een derde snijdt stukken aubergineschil op maat (drie centimeter).

“Ik vind het echt heel bijzonder dat ik tussen de allerbeste mag staan,” zegt Kruijd die het mes precies even ‘losjes’ in de hand houdt als zijn collega hem zojuist voordeed.

Zo’n Gordon Ramsay helpt niet

Kruijd won eind maart samen met zijn teamgenoot Lars van Os het NK-koken voor vmbo’ers. De Amsterdammers zitten allebei op het Hubertus & Berkhoff in Zuid en zeiden destijds in een interview met deze krant: “In Okura koken zou wel leuk zijn.”

Jeroen Taillie, de food and beverage manager van het hotel, las het en nodigde de scholieren uit een middag mee te draaien.

“Als ik jongens tegenkom die enthousiast zijn over het vak, dan support ik dat graag,” zegt Taillie. “We zien dat minder worden. De instroom op de scholen neemt af. Het imago van de kok heeft wat te verduren gehad. Lange tijd werd de keuken gezien als een plek waar een harde cultuur met geschreeuw heerst. En zo’n Gordon Ramsay helpt daar niet bij. Terwijl het een heel mooi vak kan zijn. Wat je nodig hebt, is passie. Passie om iets moois neer te zetten. De rest kun je leren en daar helpen we graag bij.”

In de Amsterdamse vestiging van de Japanse hotelketen werken in totaal 350 medewerkers. 220 mensen werken in een van de negen verschillende keukens met collega’s vanuit de hele wereld. De voertaal in de keuken is Engels, de gasten zijn het belangrijkst.

De rondleiding van Taillie maakt indruk. In de keuken is vanaf het moment dat er gasten binnenkomen op een scherm te zien wat de bijzonderheden zijn.

595 euro per persoon

Die avond zitten er 45 gasten aan tafels waarvan het linnen met de hand is gestreken en die een menu bestellen van tenminste 215 euro, zonder dranken. De ‘Kaviaar Experience’ is 595 euro. “Als ik mijn computer verkoop kan ik hier een keer wel eten,” zegt Van Os gekscherend.

De jongens krijgen een klassieke koksbuis en schort. De rest van de mensen in de restaurantkeuken dragen hun schort achterstevoren. “Weten jullie waarom?” vraagt chefkok Arjan Speelman. “Zo blijft ie nog even schoon. We hebben weleens gasten die in de keuken komen kijken en een chefstable. Als die straks komen, dragen we het schort weer ‘goed’ en is ie nog schoon.”

Foodtruck

Een paar minuten later draait de vijftienjarige Van Os mee aan de patisseriezijde. Of hij even de slagroom voor het dessert lobbig wil kloppen, vraagt Mare Schrauwen, demi-chef de parti. Doet hij zonder enige moeite. En daarna spuit hij precies dertien gram in de vormpjes voor de bodem van de aardbeientaartjes. “Nu sta ik even aan de top, dat ik dit mag meemaken.”

De scholieren draaien ‘gewoon’ mee in de keuken zodat ze echt meekrijgen hoe het is om daar te werken. Doperwten doppen, cantharellen borstelen en borden met een pincet opmaken hoort er óók bij.

Of het wat is? Kruijd overweegt een foodtruck te starten met zijn moeder. “Dat willen we graag, maar als ik de kans krijg om in Okura te koken zeg ik: ‘Sorry mama’.” Van Os weet zeker dat hij in een restaurant wil werken later. “Of het koken of bakken wordt, moet ik over vijf weken beslissen. Misschien wordt deze middag doorslaggevend voor mij.”

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.