Scholen waarschuwen ouders voor onbekende man, maar ‘vooralsnog geen reden tot zorg’

Een klaslokaal van basisschool De Horizon in Amsterdam Nieuw-West. Beeld Dingena Mol

Basisschool De Horizon in Osdorp sprak in een bericht aan ouders van een incident rond het eigen schoolplein, waarbij een onbekende man drie jongens uit groep 8 zou hebben aangesproken. Hij zou bij één jongen zijn lange haar hebben aangeraakt, gevraagd hebben of hij een meisje was en aangeboden hebben een milkshake te gaan halen. De scholieren zijn weggelopen.

De 7e Montessorischool aan het Rembrandtpark maakt in berichtgeving naar ouders ook melding van verdachte situaties. Beide scholen raadden ouders aan extra op te letten en meldden dat er contact is geweest met de politie.

‘Verdachte situaties’

Oeike Verheijen van Stichting Westelijke Tuinsteden, de koepel waar beide basisscholen onder vallen, zegt dat enkele scholen inderdaad ouders hebben geïnformeerd over ‘verdachte situaties’, omdat er verhalen rondgingen onder ouders.

Volgens Verheijen is er onderzoek gedaan naar aanleiding van de meldingen. “Na overleg met meerdere partijen, waaronder de politie, kunnen we inmiddels constateren dat er feitelijk geen incidenten hebben plaatsgevonden en geen sprake (meer) is van verdachte situaties.”

Een woordvoerder van de politie zegt dat er onderzoek is gedaan naar het incident bij De Horizon, maar dat er vooralsnog geen reden is tot zorg. “Dat onderzoek heeft verder tot niets geleid.”

Gehyped

Eén verhaal dat de ronde doet bleek gelogen, zegt de politiewoordvoerder. In Osdorp zou een jongen op het schoolplein van weer een andere basisschool zijn aangesproken door een man, en met hem zijn meegelopen totdat hij op het Osdorpplein werd achtergelaten. “Uit camerabeelden blijkt dat die jongen wel naar het Osdorpplein is gelopen, maar er was op geen enkel moment een volwassene bij. Hij was gewoon met zijn vrienden. Hij heeft er een verhaal van gemaakt,” aldus de woordvoerder.

De politie heeft vanwege de paniek die is ontstaan met veel scholen contact gehad, maar vermoedt dat het verhaal ‘gehyped’ is. “Er is heel weinig aan de hand. Tegelijk is de waarschuwing niet erg, dit zet iedereen weer even op scherp. Ouders herinneren hun kinderen eraan om nooit met vreemden mee te gaan, dat is niet verkeerd. Maar op dit moment is het niet zo dat wij naarstig op zoek zijn naar kinderlokkers.”

