Scholen vinden klimaatspijbelaar prima, maar wethouder niet

Ik vind het eigenlijk wel leuk dat onze leerlingen iets organiseren Reineke Hesselt van Dinter, teamleider op het Gerrit van der Veen College

Veel scholen in Amsterdam denken er anders over: als ouders het goedvinden, mogen kinderen best wat lessen missen. Reineke Hesselt van Dinter, teamleider op het Gerrit van der Veen College: "Er groeit een wereldwijde beweging, dus ik vind het eigenlijk wel leuk dat onze leerlingen iets organiseren."



Bereidheid

Ook rector van het Vierde Gymnasium Hetty Mulder staat niet negatief tegenover de spijbelende activisten: "We hebben met de leerlingenraad afgesproken dat ze zich eerst moeten melden met een briefje, dat ook door de ouders is ondertekend. Dan mogen ze wat ons betreft gaan."



Op het Cygnus Gymnasium is een actiecomité bezig op school spandoeken te maken. Conrector Jeroen Groenewoud: "Wij zijn een gymna­sium. Wij leiden onze leerlingen op tot kritische wereldburgers."



Twijfel is er ook op sommige scholen, bijvoorbeeld bij het Amstelveen College. Bestuurssecretaris Hendrik Aries Edeler: "Ik heb überhaupt niet gemerkt dat de bereidheid van leerlingen om hieraan mee te doen zo groot is. Het spijbelen voor deze zaak wordt niet ontmoedigd, maar zeker ook niet aangemoedigd."



Spijbelende scholieren zullen in elk geval niet meteen een leerplicht­ambtenaar op hun dak krijgen. Pas als een scholier in een periode van vier weken meer dan zestien uur afwezig is, moet de school dat melden bij de gemeente.