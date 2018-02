Scholen sturen leerlingen naar huis wegens griep

De Peetersschool in Zuid heeft de kinderen van twee klassen naar huis gestuurd. Een kleutergroep en groep zes moesten na de lunch worden opgehaald - in de ochtend kon het nog met kunst- en vliegwerk worden opgevangen.



Vorige week moest de school ook al een klas laten gaan. "Het is ernstig," aldus directeur Jeroen Oomen.



Ook basisschool Samenspel in Zuidoost kampt met griep. Maandag is groep 5 naar huis gestuurd.



Directeur Marijke van Amersfoort: "We hadden drie zieke leerkrachten. Dat hadden we net helemaal opgelost toen vanmorgen een vierde leerkracht zich ziek meldde. Als we het morgen nog niet opgelost hebben, dan wordt een andere klas naar huis gestuurd - je kunt niet steeds dezelfde groep duperen."



Onderwijsassistenten

Van de andere klassen zijn de kinderen verdeeld. Samenspel is een grote school, met 650 leerlingen, waardoor er altijd parallelklassen zijn.



Idealiter worden leerlingen in die klassen ondergebracht, zodat ze nog gewoon instructie kunnen krijgen. Nadeel daarvan is wel dat er dan klassen ontstaan van 30, 35 leerlingen.