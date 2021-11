Scholen staan op standje overleven: ‘Reken erop dat kinderen vaker thuis komen te zitten’

Beeld Getty Images/EyeEm

Het wordt steeds lastiger om de puzzel op scholen gelegd te krijgen. Vrijwel alle Amsterdamse scholen worstelen met een lerarentekort en met het stijgende aantal besmettingen, ook van leerkrachten en ander onderwijspersoneel. “Het is crisis op crisis,” zegt schoolbestuurder Mirjam Leinders van Innoord.

De mogelijkheden om klassen op te vangen, raken uitgeput. Hoewel kinderen naar huis sturen door de schoolbesturen als onwenselijk en als laatste oplossing wordt gezien, is er geen ontkomen meer aan. De meeste klassen zijn al vol, waardoor groepen verdelen niet de voorkeur heeft. Dat zou andere klassen nog verder belasten, en bovendien is leerlingen mengen in deze tijd niet wenselijk.

Continu geschoven

Ook andere scholen lukt het niet de bezetting rond te krijgen. Er wordt continu geschoven. Als een leraar besmet is of moet wachten op de uitslag van een coronatest wordt, als dat mogelijk is, een collega of (inval)kracht voor de klas gezet. Of er worden externe professionals ingezet of mensen uit het directieteam – die ook nog het onderwijs op scholen op macroniveau moeten organiseren.

Dat laatste gaat niet meer gebeuren, zegt Arnold Jonk van scholenkoepel Staij. “Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we hebben met elkaar afgesproken dat directeuren niet ook nog voor de klas gaan staan. Anders houd je het werk gewoon niet meer vol. We hebben dit gecommuniceerd naar de ouders: reken erop dat kinderen vaker thuis komen te zitten.”

Schoolbestuur OOadA (Openbaar Onderwijs aan de Amstel) heeft in een brief aan de ouders laten weten dat ‘directeuren zich voorlopig uitsluitend op hun directietaken zullen richten’ en niet meer invallen. Het hoopt op begrip van ouders.

Einde niet in zicht

Het maakt duidelijk dat het onderwijs op standje overleven staat. Zolang de aantallen besmettingen blijven stijgen, is het einde niet in zicht. Het precieze aantal klassen dat naar huis is gestuurd of in quarantaine zit, is niet bekend. Vorige week zijn er 19 klassen in quarantaine gegaan. De GGD bevestigt dat het er deze week meer zijn.

Het is een verklaarbare ontwikkeling: nog nooit zijn er in een week tijd zoveel nieuwe coronagevallen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen. Het RIVM kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor.

Vooral onder kinderen stijgt het aantal besmettingen. In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 76 procent.

Leed verdelen

Leinders: “We proberen het leed te verdelen door de ene keer de ene klas naar huis te sturen en de andere keer de andere. We zetten alles op alles, maar de puzzel krijgen we gewoon niet gelegd. Het is niet dat ik opgeef, ik antwoord uit machteloosheid: ik weet niet hoe we deze crisis kunnen oplossen.”

In het voorgezet onderwijs is de situatie ook lastig vol te houden. “De druk op leerkrachten is ontzettend groot,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen Osvo. Hij heeft een stip op de horizon: de kerstvakantie. “Iedereen is met man en macht bezig om de scholen open te houden en ik kan alleen maar duimen dat er niet nog meer besmettingen komen.”

Of scholen straks weer online gaan lesgeven of in hybride vorm, is een mogelijkheid waar onderwijzers serieus rekening mee houden. Oudkerk: “Directeuren en besturen zijn in overleg en bereiden zich voor op eventuele nieuwe maatregelen.”