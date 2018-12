Scholen kleuren paars voor gelijkheid lhbti

Ze doen dat ter gelegenheid van Paarse Vrijdag, een actiedag voor de gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren.



Paarse Vrijdag heeft sinds 2010 elk jaar plaats op de tweede vrijdag van december. De dag wordt georganiseerd door het GSA-netwerk van belangenorganisatie COC.



4 de liefde

Een GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.



Het thema van Paarse Vrijdag dit jaar is '4 de liefde'. Veel scholen houden paarse pauzeparty's en delen paarse suikerspinnen of cupcakes uit.



Ook gaan GSA's de klassen langs om over gender- en seksuele diversiteit met leerlingen te praten of organiseert de school les over het onderwerp.



