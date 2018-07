Scholen gedwongen aangewezen op dure uitzendbureaus

Joke Middelbeek gaat het niet meer doen, leraren inhuren via een uitzendbureau. Ook al staan er nog zeven vacatures open op de 15 scholen die onder haar bestuur STWT vallen. Het geld is op. "Ik heb afgelopen jaar bijna 7 ton meer uitgegeven aan extern personeel dan begroot, dat wil ik niet meer."



Het lerarentekort in het basisonderwijs in Amsterdam is enorm. Op dit moment zijn er nog ruim 300 onvervulde banen. Uitzend- en detacheringsbureaus spelen al jaren een rol in het regelen van invallers, maar sinds het lerarentekort grijpen scholen steeds vaker naar de bureaus om ook vacatures op te vullen.



100.000 euro per jaar

Dat is duur. Een leerkracht voltijds in dienst nemen is ongeveer 60.000 euro per jaar, een gedetacheerde leerkracht kost 100.000 euro per jaar. "Reken maar na hoe snel dat gaat, je budget gaat er zo veel sneller doorheen," zegt Middelbeek.



Op meer scholen in de Randstad speelt dat probleem. Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), met 39 basisscholen in en rondom Den Haag, zegt in Trouw inmiddels 4,5 miljoen euro kwijt te zijn aan uitzendbureaus. Dat was in 2012 nog twee miljoen.



Bonus of leaseauto

Sommige leraren profiteren van hun nieuw gevonden marktwaarde. Sommigen nemen ontslag bij hun eigen school en laten zich als ZZP'er weer inhuren, ziet Middelbeek. Of ze laten zich via uitzendbureaus vertegenwoordigen. Daar lijken de voorwaarden aantrekkelijk: instappen in een hoge schaal, soms een bonus of leaseauto.



Middelbeek vindt het kortzichtig. "Op korte termijn verdien je veel, je hebt geen verantwoordelijkheid voor de klas, maar op lange termijn, merk je dat je nergens bij hoort."



In zo'n constructie bouwt een juf of meester meestal ook geen pensioen op en is een vast contract krijgen lastig, want als een school een uitzendleraar in dienst wil nemen, betaalt die tot 7500 euro aan bemiddelingskosten. Scholen kunnen dat niet altijd opbrengen.



Contactverzoeken

Detacheringsbureaus benaderen veel jonge leerkrachten via LinkedIn. Jan Baan (36), een dag per week leerkracht in groep 4 bij basisschool de Polsstok in Zuidoost, ziet regelmatig contactverzoeken via de sociale mediasite voorbij komen. Hij negeert ze. "Ik ben blij waar ik zit." Bijzonderwijs, het schoolbestuur waar zijn school onder valt is een eigen wervingscampagne begonnen om leraren te werven.