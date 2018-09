Scholen dupe van schaarste in de bouwwereld

Tot 2022 is 830 miljoen euro uitgetrokken voor bouw en renovatie van scholen

De bouw van scholen is complex, aldus Otto, omdat veel partijen betrokken zijn, zoals gemeenten, architecten en schoolbesturen.



De gebouwen moeten bovendien aan strenge eisen voldoen en duurzaam zijn. "En dan is de omschrijving van de bouwprojecten ook vaak nog vaag."



De bouw van woningen in Amsterdam loopt eveneens vertraging op door de tekorten, maar scholenbouw is nog problematischer vanwege de grote risico's. Bedrijven doen liever woningen. "Ze bouwen een rijtje huizen en klaar is Kees," aldus Otto. Een school is maatwerk.



Prijzen gaan over de kop

Partijen die nog wel scholen bouwen vragen hogere prijzen, omdat ze minder concurrentie treffen en de kosten voor personeel en materiaal oplopen. "Overal gaan de prijzen over de kop," zegt Van Zandwijk.



Amsterdam stelt al meer geld beschikbaar per schoolgebouw dan veel andere gemeenten. Wethouder Moorman gaat kijken welke consequenties de bouwproblemen hebben voor de plannen van de gemeente.



Van Zandwijk pleit voor een nationaal programma, waarbij het kabinet is betrokken. "We hebben het over tekorten aan onderwijzers, een gebrek aan vaklieden, grondstoffen en daarmee aan gebouwen. We laten onze kinderen toch niet in de kou zitten?"