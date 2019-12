Scholen dicht, buurt helpt handje met alternatieve lessen

In Ru Paré verzamelden zich 120 kinderen. Directeur Hans Krikke opende de dag. Beeld Marc Driessen

Het was een ongewoon zicht vanochtend toen een Amerikaanse schoolbus arriveerde in de Chris Lebeau­straat in Nieuw-West. Maar het is dan ook geen gewone schooldag. In buurtcentrum Ru Paré verzamelden zich 120 basisschoolkinderen voor een vervangend lesprogramma. Directeur Hans Krikke opende de ochtend met een stoelendans.

De 10-jarige Zino is er ook bij. Hij is blij met de lessen van Ru Paré, maar vindt het ook spannend. “Ik ken maar twee andere kinderen van mijn school hier.” Dat er personeelstekorten zijn op zijn eigen school, de Huizingaschool, merkt hij voortdurend. “Afgelopen dinsdag kon ik niet naar school, omdat de juf ziek was. Vroeger kwam er dan een andere juf.”

Deze week zijn zestien basisscholen in Nieuw-West gesloten, waardoor 5400 kinderen geen reguliere lessen volgen. Een staking is het niet. De week wordt aangegrepen voor overleg: hoe moet het verder met het nijpende lerarentekort?

Ru Paré springt in op verzoek van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, waaronder de zestien scholen vallen. “Voor ons is dit niet nieuw,” zegt directeur Krikke. Ru Paré is een bekende naam in Slotervaart voor activiteiten en telt meer dan 3000 vierkante meter.

Weerbaarheidstraining

De kinderen krijgen er nu bredere lessen dan enkel taal of rekenen, zoals een doorsnee dag op de basisschool zou zijn. “Zo wordt van een vervelende situatie toch het beste gemaakt,” zegt coördinator Emel Can. Er komt een advocaat vertellen over zijn werk, en schrijver Christine Otten verzorgt workshops. Voor de kleintjes zijn er kunst- en cultuurlessen. Maar ook EHBO-cursussen, burgerschapslessen en weerbaarheidstrainingen staan op de planning.

Ouders zijn blij met het initiatief. Zo vindt moeder Zohra (42) dat de lessen leuk georganiseerd zijn. “Dan vervelen de kinderen zich niet.” Moeder Christina Dirks (36) schrok in eerste instantie van de sluiting van de basisscholen. “Ik heb weinig vertrouwen in een volledige oplossing. Het is een structureel probleem,” zegt ze. Haar zoon brengt ze deze week niet alleen naar Ru Paré, maar ook naar de opvang. “Er is ook een klasgenootje dat een week op vakantie gaat. Dan denk je toch: had ik dat maar bedacht.”

De 10-jarige Zino vindt de schoolbus voorlopig het hoogtepunt van de dag. “Ik dacht dat we met een normale bus zouden gaan, maar het was een echte schoolbus!”

Spandoeken

In een van de lokalen zijn de kinderen van groep 6, 7 en 8 bezig met het maken van spandoeken. Op de spandoeken leeft het lerarentekort zichtbaar. Ahmed (9): “Er zijn niet genoeg leraren. Hun loon is te laag.” Op zijn spandoek staat dan ook: ‘Geef leerkrachten hun verdiende loon.’ Ahmeds buurman, Yassine (10), begint met goede moed aan de dag op Ru Paré. “We zijn leuke dingen aan het doen, zoals een spandoek maken.” Het is niet zijn eerste spandoek. “Ik heb er weleens eerder eentje gemaakt voor een wedstrijd. Alleen heb ik toen niet gewonnen.”

Selma (9) maakt een spandoek over het verschil tussen 2019 en 2020. “Dan zie je de verandering. Bijvoorbeeld dat er in 2020 minder geld is voor leraren.” Hoe dat komt? “Er komen steeds meer kinderen in de klas. En docenten zijn vaker ziek.” Ze merkte dat ook op haar eigen school. “Mijn juf had op een gegeven moment een hartstilstand, maar we konden geen docent vinden en toen werden we de hele tijd over andere klassen verdeeld. Maar ik voel me niet op mijn gemak als ik de hele tijd een andere juffrouw heb.”

Met wat fruit pauzeren de kinderen tien minuten. De pakjes melk en appelsap komen tevoorschijn op tafel. Een jongen vraagt of ze mogen buiten spelen. “Dat is voor nu te kort, maar in de volgende pauze gaan we dat wel doen,” antwoordt juf Olga. “Op welk schoolplein dan?” vraagt een van de kinderen. Een teken dat het geen reguliere schooldag is.

Druk

Juf Olga is freelance-tekendocent op De Toekomst, die tegenover Ru Paré ligt. “Ik merk daardoor veel van het tekort. Leraren voelen de druk om niet ziek te mogen zijn, want er staat een klas op hen te wachten.” De spandoekworkshop is georganiseerd uit solidariteit met de leraren. “We moeten deze week aandacht vragen en stilstaan bij het tekort. Er moet structureel iets veranderen, niet eenmalig.”

Juf Olga heeft een assistent van de Internationale Socialisten bij zich, die ervaren is met demonstraties. De spandoeken worden naar de scholen van de kinderen gebracht, zodat hun leraren deze kunnen gebruiken bij de staking op 30 en 31 januari.