Scholen bereiden zich vast voor op wéér een lockdown: ‘We hebben geleerd van vorige keer’

Vorig jaar moesten scholen halsoverkop de deuren sluiten. Beeld Getty Images/EyeEm

De eerste keer dat scholen de deuren moesten sluiten en verplicht moesten overstappen op thuisonderwijs staat nog op het netvlies van schoolbestuurders. Alles moest snel, wat vorig jaar tot problemen leidde: zo’n 5500 Amsterdamse leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs bleken thuis geen computer te hebben. Kinderen konden daarom geen les krijgen volgen en liepen achterstanden op.

Zo’n rampscenario mag zich dit jaar niet herhalen. Dus hoewel er van hogerhand nog niets is beslist, zijn scholen alvast begonnen met het treffen van voorbereidingen. Zo inventariseren basisscholen of er genoeg laptops zijn voor alle leerlingen en of kinderen thuis een goede wifiverbinding hebben. Docenten worden voorbereid en er wordt vast geoefend met inloggen op de digitale leeromgeving.

“Scholen bereiden ook ouders voor en zorgen dat lesmateriaal klaarstaat,” zegt Lieke Thesingh, voorzitter van BBO Amsterdam, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. “We hebben geleerd van de vorige keer. Er liggen nu draaiboeken klaar, scholen hebben ervaring en hoeven niet te wachten tot het laatste moment.”

Thesingh noemt de komende week spannend en cruciaal. Het is de vraag of er een kentering in de alsmaar stijgende coronacijfers komt. Gebeurt dat niet, dan dreigen zwaardere restricties, stelde demissionair premier Mark Rutte maandag na corona-overleg. Zorgminister Hugo de Jonge sprak van ‘lockdown-achtige maatregelen’.

Of de restricties van vorig weekeinde effect hebben, zien we echt pas aan het einde van deze week, benadrukte Rutte. Daar willen de scholen dus niet op wachten.

Knik in de ontwikkeling

Ook in het voortgezet onderwijs liggen protocollen klaar voor een eventuele lockdown. Hüseyin Asma, directeur van het Metis Montessori Lyceum, stuurde twee weken geleden al een brief naar alle docenten om de voorbereidingen te treffen. “Het is niet zo moeilijk om de educatie online te organiseren,” zegt hij. “Het lastige is: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen sociaal emotioneel betrokken blijven? Leerlingen komen niet alleen naar school voor het cognitieve gedeelte, ze komen vooral voor het sociale aspect. Een sluiting maakt het onmogelijk om leerlingen daarin te begeleiden en zorgt voor weer een knik in hun ontwikkeling. Daar maak ik me zorgen over.”

Die zorgen worden gedeeld door Maryse Knook, directeur bij de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. “Als het moet, dan moet het, maar ik vrees echt voor het welzijn van onze leerlingen. Ik durf wel te zeggen dat er 1400 kwetsbare leerlingen op deze school zitten. Een grote groep heeft thuis geen ruimte om op een rustige plek huiswerk te maken. Ik blijf hoop houden dat we niet hoeven te sluiten.”

Standje overleven

Of scholen nu moeten sluiten of niet, ze staan sowieso op standje overleven. De toch al krappe bezetting maakt dat er geen speling is als leerkrachten uitvallen door een besmetting. Op het Spinoza Lyceum zijn ze al ingesteld op hybride lesgeven, met een deel van de leerlingen op school en een deel thuis. “We kijken van dag tot dag,” zegt directeur Jan Paul Beekman. “Als leerlingen of docenten er nu niet bij kunnen zijn, doen we het op die manier. Onze docenten zijn er klaar voor en ook technisch gezien zijn we voorbereid op een sluiting.”

Directeur Annelies Buurmeijer van basisschool Mobiel in Reigerbos ziet het liefst dat de kerstvakantie een week wordt vervroegd. “De nood is nu het hoogst. Onderwijs op afstand of vakantie zijn twee verschillende dingen. Als we de vakantie een week vervroegen, geeft dat wat lucht in deze tijd waarin we echt van dag tot dag kijken of we voor iedere klas een leraar hebben.”