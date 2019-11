‘Schokkende beelden’: man voor dood achtergelaten in de gracht

Beeld Politie Amsterdam.

Op de beelden is te zien hoe de dader het 41-jarige slachtoffer in de gracht gooit en hem voor dood achterlaat. De woordvoerder van de politie vertelt hoe het slachtoffer ‘doodsangsten heeft uitgestaan toen hij door zijn belager over de reling in de gracht gooit’.

“Gelukkig voor het slachtoffer hoorden omstanders de man vanuit het water om hulp roepen en hebben ze op tijd de hulpdiensten in kunnen lichten. Waarschijnlijk was het de man anders fataal geworden,” aldus de woordvoerder.

Voorafgaand aan het incident was het slachtoffer door de verdachte bestolen van zijn telefoon. De man besloot de overvaller achterna te lopen. Ter hoogte van de Haarlemmersluis kwam het tot een confrontatie. De verdachte mishandelde het slachtoffer, gooide hem de gracht in en liep vervolgens weg zonder zich te bekommeren om het lot van het slachtoffer.

De beelden laten zien dat de verdachte een vrij lange man is met een donkere huidskleur en een ‘fors en vadsig postuur’.