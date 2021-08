Schipholtunnel weer vrijgegeven na kettingbotsing

Beeld ANP XTRA

De weg is inmiddels weer vrijgegeven, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde in de Schipholtunnel. Vijf auto’s botsten op elkaar. Twee personen raakten gewond en zijn door de hulpdiensten onderzocht.

Vier auto’s moesten worden versleept. De Schipholtunnel was hierdoor enige tijd in beide richtingen gesloten. Dit zorgde voor flinke files. Ooggetuigen melden op Twitter dat veel passagiers op een gegeven moment uit de auto stapten. Sommigen hadden koffers in hun hand.