Schipholenquête: de helft wil geen groei

Alders probeert nu de drie bloedgroepen binnen de ORS op een lijn te krijgen. Het luchtvaartblok heeft inmiddels onder Schipholtopman Dick Benschop de rangen gesloten, evenals de gemeenten en provincies. Binnen de bewonersdelegaties dreigt echter een scheuring tussen groepen die helemaal geen groei willen en vertegenwoordigers die willen meedenken over gematigde groei.



Unaniem advies

"Er zit een grote groep bewoners in de raad, die tienduizend mensen vertegenwoordigt," zegt Alders. "De vraag is of er een balans te vinden is. Er zitten partijen in die pleiten voor groei en die helemaal niet willen groeien, Of we dat allemaal met elkaar kunnen verbinden, moet blijken."



Van Alders hoeft er geen unaniem advies te komen, maar streeft daar wel naar. "In het verleden hebben adviezen van de ORS die unaniem waren, altijd grote invloed gehad op kabinet en parlement. Maar de verhoudingen zijn verhard. Áls het lukt een unaniem advies uit te brengen, dan zal de politiek een harde dobber hebben om daar van af te wijken."



De internetenquête is niet represenatief, en kan volgens de ORS niet als stemming worden gezien omdat iedereen kon reageren. Daarbij is nauwelijks gebruik gemaakt van vooraf ingevulde antwoordenlijsten, die de bewonersorganisaties in de ORS hadden verspreid. De uitslagen worden de komende twe weken, inclusief resultaten uit bijeenkomsten in de Schipholregie, nader uitgezocht.