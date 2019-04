Schipholbaas staat open voor minder nachtvluchten

Benschop zat zondagmiddag in het programma Buitenhof, waar hem gevraagd werd naar de grote hoeveelheid klachten die buurtbewoners van Schiphol doen over overlast. Dat moet minder, zei hij.



Het verminderen van het aantal nachtvluchten is daarbij een mogelijke oplossing, zei Benschop. Daar zitten alleen wel wat haken en ogen aan, waarschuwde de topman. Schiphol is de enige Nederlandse luchthaven waar vandaan 's nachts gevlogen mag worden. Daaraan tornen kan gevolgen hebben voor de concurrentiepositie ten opzichte van luchthavens in nabijgelegen landen. "Je moet nadenken over wat dat betekent voor Nederland."



In het Duitse Frankfurt is geëxperimenteerd met het verplaatsen van vluchten naar "de randen van de nacht", 's avonds laat en 's ochtends vroeg dus, maar dat heeft volgens Benschop niet de gewenste resultaten opgeleverd.



Uit Buitenhof werd niet duidelijk hoe serieus de uitspraken van Benschop genomen kunnen worden, en of en hoe hij die concreet gaat maken. Het onderwerp kwam deze week weer op de agenda nadat een meerderheid in de Tweede Kamer zich voorstander toonde van minder nachtvluchten. Die vinden weliswaar binnen de wettelijke geluidsnormen plaats, maar houden omwonenden in de praktijk vaak wakker.