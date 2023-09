Schiphol wil ultrafijnstof uit de lucht wassen: ‘Iedereen moet veilig en gezond kunnen werken’

Twee jaar geleden stelde TNO vast dat Schipholmedewerkers aan veel te hoge concentraties ‘zeer zorgwekkende stoffen’ blootstaan. Beeld Remkon de Waal/ANP

Als een Boeing 737 van Transavia een van zijn motoren aanzet voor een vlucht naar het Italiaanse Catania, wordt ook het laatste beetje rust verdreven van het platform van Schiphols D-pier. De onmiskenbaar zoetige kerosinegeur is niet te negeren, mondmasker of niet.

Onzichtbaar spuwt de straalturbine ook minuscule stofdeeltjes uit, kleiner dan de dikte van een haar, met potentieel giftige componenten, die het personeel dat op het platform werkt onvermijdelijk inademt.

Twee jaar geleden stelde TNO na een steekproef vast dat Schipholmedewerkers aan veel te hoge concentraties ‘zeer zorgwekkende stoffen’ blootstaan: gemiddeld evenveel deeltjes (100.000 tot 120.000 per kubieke centimeter) als er in Nederland alleen op de allerdrukste momenten op de allerdrukste snelwegen worden gemeten.

Als een toestel de motoren start, loopt die uitstoot in de directe omgeving op tot wel 200.000 deeltjes per kubieke centimeter, pal waar bagagemedewerkers koffers in toestellen laden, waar vliegtuigen worden volgetankt en van catering voorzien.

Ultrafijnstofstoot

Omdat hun expertise daar niet ligt, trok TNO geen gezondheidsconclusies. Dat deed de Gezondheidsraad wel, in algemene zin. Ultrafijnstof kan na langdurige blootstelling de gezondheid schaden en onder meer luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Reizigers zijn daarvoor te kort op de luchthaven, maar voor platformmedewerkers kunnen de gevolgen van zo’n ultrafijnstofstoot groot zijn.

Dat stelt ook de Arbeidsinspectie die, na jaren wegkijken, dit voorjaar de luchtvaartsector maande in te grijpen. Stapsgewijs moeten Schiphol en afhandelaars de blootstelling aan schadelijke stoffen op het platform afbouwen, zodat er na 2030 helemaal geen permanente gezondheidsrisico’s meer zijn voor grondmedewerkers.

Dat is een uitdaging, zegt Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol. Want er is nog veel onbekend over ultrafijnstof, over de gezondheidseffecten ervan en vooral over maatregelen om uitstoot aan te pakken. “We willen inzage in het gedrag van ultrafijnstof en wat dat doet met medewerkers op het platform. Iedereen moet veilig en gezond kunnen werken.”

Sensoren

Sinds deze week (woensdag) worden er bij de D-pier van de luchthaven proeven gedaan met maatregelen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen. Bij twee gates staan er tien ultrafijnstofmeters.

Die plek is niet zomaar gekozen. De pier loopt als een tweetandsvork uit, waardoor het tussenliggende platform krap is. Bovendien eindigt het platform in een muur. “We vermoeden dat ultrafijnstof hier lang blijft hangen,” zegt innovatiemanager Yannick Enting.

Dat blijkt al uit de eerste metingen. “We zien nu al veel verschillen. Dicht bij de taxibaan zien we hogere concentraties dan bij plekken verder weg. En er zijn heel duidelijk pieken wanneer motoren starten. Dat kan ons helpen bij het adviseren van personeel om bepaalde plekken te mijden als een vliegtuigmotor start.” Later volgen er meer sensoren, ook op andere plekken.

“Alles wat we tegen uitstoot doen, moet gebaseerd zijn op feiten,” zegt Enting. “Wat betekent het dat een vliegtuig op één motor taxiet? Is dat wel zo gunstig als we denken? Wat gebeurt er als het, zoals nu, warm is en windstil? Of juist als het vriest of stormt? Tot nu toe waren de onderzoeken naar ultrafijnstof steeds momentopnamen. Wij doen het permanent.” Schiphol is daarin naar eigen zeggen de eerste luchthaven ter wereld.

Gezichtsmaskers

Haast is geboden, ook omdat Schiphol door de Arbeidsinspectie aan een streng tijdschema wordt gehouden. “We hebben tot eind 2024 om de procedures op het platform aan te passen,” zegt Vitalis. “We zullen dus tegelijkertijd onderzoek doen en maatregelen doorvoeren.”

Zo wordt er gekeken naar andere manieren om vliegtuigen van de gate te duwen, zodat ze niet in de buurt van medewerkers staan als ze hun motoren starten. Los van de fijnstofmeters wordt er ook een trits gezichtsmaskers voor grondpersoneel getest, van een opgevoerd coronamasker tot Darth Vaderachtige helmen die met overdruk fijnstof weghouden van mond en neus.

Vitalis: “We kijken niet alleen welke oplossing het beste werkt, maar ook of het comfortabel en haalbaar is. Mensen moeten er toch uren mee werken, soms in het bagageruim.”

Luchtwasser

De meest in het oog springende proef is die met de luchtwasser van de Nederlandse fabrikant Envinity, die sinds afgelopen maand bij de grootste brandweerkazerne van Schiphol staat. Die ‘smogkiller’ zorgt ervoor dat ultrafijne stofdeeltjes uit de lucht worden gehaald, voordat die de airconditioning van de kazerne inblaast.

“Mogelijk kunnen we dat toepassen in de kantines, bagagekelders en werkruimtes waar medewerkers verblijven,” zegt Vitalis. “Of in de terminals. Het is zelfs mogelijk om schone lucht over een deel van het platform te blazen.”

Uiteindelijk verlangt de Arbeidsinspectie dat vliegtuigen eerst van het platform worden gesleept, om pas bij de taxibaan – en vanaf 2030 pas bij de startbaan – hun motor te starten, ver van het personeel.

Ook moet alle apparatuur die op diesel werkt van de platforms verdwijnen. Luchthaven en afhandelaars gebruiken al steeds meer elektrische voertuigen (onder meer voor het trekken van bagagekarren), maar ook elektrische vliegtuigtrekkers en bagagebanden.

Mobiele airco’s

Daarnaast worden dieselaggregaten en mobiele airco’s vervangen voor elektrische varianten, zodat geparkeerde vliegtuigen niet langer hun staartmotor hoeven laten draaien. Ook door de vervanging van oudere vliegtuigen en het toenemend gebruik van biobrandstof zal de ultrafijnstofuitstoot dalen.

Schiphol en de luchtvaartbedrijven delen de uitkomsten van hun onderzoek ook met andere partijen, zowel andere luchthavens als het RIVM en de GGD’s. Die voeren sinds 2017 een langjarig onderzoek rondom Schiphol uit naar de gevolgen van ultrafijnstof, ook die door de industrie en wegverkeer wordt uitgestoten. De eerste resultaten wijzen op een verhoogde kans op longklachten, hartziektes en vroeggeboortes.