Schiphol wil over tien jaar klimaatneutraal zijn

Schiphol moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen naar nul hebben teruggebracht. Dat wil de luchthaven voor elkaar krijgen door elektrische voertuigen in te zetten, zonnestroom en windstroom te gebruiken, en vliegtuigen niet meer op eigen kracht, maar elektrisch te laten taxiën.

“We willen als luchthaven in 2030 emissieloos zijn,” zegt Schiphol-topman Dick Benschop. Behalve het terugbrengen van de uitstoot, betekent het dat een aantal ‘lastig aan te pakken activiteiten’ gecompenseerd moeten worden. “Samen met Heathrow lopen we daarbij het hardst op dit gebied in Europa.”

“In de terminals zijn we al goed onderweg, maar aan de luchtvaartkant moeten nog grote stappen worden gemaakt,” vervolgt de ceo. “Heel belangrijk is de ontwikkeling op het gebied van brandstof. We zoeken naar mogelijkheden om in 2030 alle vliegtuigen elektrisch te taxiën, door ze met elektrische voertuigen te trekken.”

Maar de meeste uitstoot komt van de vliegtuigen zelf. “Via de havengelden promoten we het gebruik van de meest duurzame vliegtuigen,” zegt hoofd duurzaamheid Denise Pronk. “We zetten in Rotterdam een onderzoeksproject naar synthetische brandstof op en doen mee aan de biobrandstoffabriek van Sky NRG en KLM in Delfzijl.”

De luchthaven wil dat 14 procent van de vliegtuigbrandstof in 2030 uit biologische bronnen komt. Dat is nu nog veel minder dan 0,1 procent.

Biobrandstofverplichting

Benschop weerspreekt kritiek dat de luchtvaart lak heeft aan het klimaat, omdat het niet onder het klimaatakkoord van Parijs valt. “De luchtvaart had al eerdere doelstellingen vanuit VN-luchtvaartorganisatie Icao.”

“Wij vallen als vliegveld wel onder Parijs, de luchtvaart die we faciliteren niet. Alhoewel luchtvaart geen deel uitmaakt van het klimaatakkoord, vind ik dat we ons moeten conformeren aan de doelstellingen van Parijs. Daarin wijken wij af van Icao.”

Schiphol wil dat luchtvaartmaatschappijen in Europa ‘volgend jaar al’ verplicht worden een bepaald percentage biobrandstof bij te mengen, ‘zoals in het wegverkeer het geval is’. Dat scoort volgens Benschop beter dan accijns op kerosine of een tickettaks. “Met een tickettaks maak je wel de kaartjes duurder, maar niet de brandstof. Zo’n biobrandstofverplichting voorkomt ook dat sommige maatschappijen minder snel overstappen dan andere.”

Minder korte vluchten

Benschop steunt de oproep van Greenpeace om meer korte-afstandsvluchten te vervangen door treinverbindingen, maar dan moet wel de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol worden doorgetrokken. “We willen niet meer vliegverbindingen naar Londen, we willen meer treinverbindingen.” Benschop, ooit namens de PvdA staatssecretaris Buitenlandse Zaken, zegt fan te zijn van de hogesnelheidslijn. “Ik heb in het enige kabinet gezeten dat ooit een hsl heeft aangelegd.”

“Het NS-station kan niet meer worden uitgebreid. We willen we de Noord/Zuidlijn doortrekken als alternatief voor het lokale vervoer, zodat het station vrijkomt voor internationale verbindingen.”