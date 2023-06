Schiphol wil aantal afhandelaars halveren en zo de werksituatie verbeteren

Door personeelstekorten, drukte en veel gemiste vluchten zijn er al langer problemen met bagage op Schiphol, met duizenden verweesde koffers als resultaat. Beeld REMKO DE WAAL/ ANP

Dat zei Schiphol-topman Ruud Sondag dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Op de luchthaven zijn zes afhandelaars actief in opdracht van de luchtvaartmaatschappijen. Ze zorgen voor het personeel achter de incheckbalies en bij de gates, en voor de afhandeling van de koffers in de bagagekelders, op de platforms en in het bagageruim van de vliegtuigen.

De onderlinge concurrentie is al jaren moordend. Luchtvaartmaatschappijen kunnen afhandelaars bij de aanbesteding van zulk werk tegen elkaar uitspelen en zo de laagste kosten bieden. Volgens de vakbonden gaat dat al jarenlang ten koste van de werknemers, die te weinig verdienen, slechte arbeidsvoorwaarden hebben en te zwaar werk moeten doen.

Eerder dit jaar haalde de Arbeidsinspectie, die jaren wegkeek van de arbeidsomstandigheden, fel uit naar de afhandelingsbedrijven, hun opdrachtgevers en Schiphol. Die moeten de werkomstandigheden versneld verbeteren, onder meer door overal tilhulpen neer te zetten zodat koffers niet meer gesjouwd hoeven te worden en door op de platforms voldoende personeel in te zetten.

Enorme concurrentie

“Het aantal afhandelaars is de bron van alle problemen,” aldus Sondag, die door de Kamer was gevraagd opheldering te geven over de bevindingen van de inspectie. “We moeten dat aantal reduceren zodat we de enorme concurrentie tegengaan.”

Sondag gaf begin dit jaar ook al aan ongelukkig te zijn met het grote aantal afhandelaars, maar noemde toen geen aantal.

Zelf bedrijven de wacht aanzeggen, kan Schiphol volgens Europese regels niet. “We zitten op dit moment in een open markt,” aldus operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol. “Maatschappijen kiezen hun afhandelaar. Wij kunnen hem niet zomaar wegsturen.”

Daarom moet het ministerie van Infrastructuur, dat over luchtvaart gaat, ingrijpen. Momenteel loopt er een onderzoek of zo’n inperking mogelijk is en hoe die moet worden uitgevoerd. Minister Mark Harbers wil daarover in de herfst van dit jaar een besluit nemen, maar onduidelijk is of dat volgens de Europese regels kan.

Sondag: “Wij kunnen pas nadat de minister dat beleid heeft gemaakt een aanbesteding uitschrijven met voorwaarden voor arbeidsomstandigheden die ons toestaan een beperkter aantal afhandelaars, namelijk drie, te selecteren.”

Tilhulpen

Wel heeft de luchthaven sinds begin dit jaar de voorwaarden waaronder afhandelaars op het vliegveld actief mogen zijn vastgelegd in een ‘operationele licentie’. Daarin staan 16 regels waaraan de bedrijven moeten voldoen, waaronder de inzet van tilhulpen, de eis dat personeel Nederlands of Engels spreekt, en deelname aan een veiligheidsplatform.

Afhandelaars hebben een jaar de tijd om aan die voorwaarden te werken. Vitalis: “Daar wordt door hen hard aan gewerkt. Gebeurt dat niet, dan wordt er een verbeterplan opgesteld en als dat niet werkt kan hen de toegang tot Schiphol worden ontzegd.”

Het lijkt de Kamer niet snel genoeg te gaan. En volgens vakbond FNV, die ook was uitgenodigd, gaat die licentie lang niet ver genoeg. “Het is veel te summier en kent te veel beperkingen,” aldus platformmedewerker en FNV-lid Gerben de Jong.

“Er moeten afspraken worden vastgelegd over een minimale bezetting aan het vliegtuig. Nu komt het voor dat bij het ene toestel 5000 kilo aan koffers door vier mensen wordt ingeladen en bij het volgende door twee. Als dat minimum er niet is, kan het toestel niet vertrekken, net zoals dat nu geldt voor de bezetting in de cabine en cockpit.”

Ongelooflijke winsten

Zowel de luchthaven als FNV spelen de bal vooral naar de luchtvaartmaatschappijen, die niet door de Kamer op gesprek waren uitgenodigd. “We moeten luchtvaartmaatschappijen, die nu ongelooflijke winsten maken, hun verantwoordelijkheid laten dragen,” aldus FNV-campagneleider Jaap de Bie. “Dat is de club die nu de dans ontspringt. Hun focus is op winst. We moeten ze dwingen te investeren in mensen.”

Sondag: “Ik heb met alle toplui van afhandelaars gesproken over verlaging van de werkdruk en verhoging van de beloning. Zij zeggen: de maatschappijen willen niet verhogen. Daarmee wordt de status quo gehandhaaft.”

Schiphol zegt er alles aan te doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo zijn kantines en wachtruimtes, waar soms dertig jaar niets aan was gedaan, opgeknapt. Daags voor het Kamergesprek presenteerde de luchthaven goed getimed een tilrobot, die nu proefdraait in bagagekelder. Ook wil Schiphol een nieuw bagagesysteem bouwen, maar daar pas in 2026 mee starten tot woede van de maatschappijen.

Ongeduld

Toch tempert de luchthaven de verwachtingen. “De afgelopen tien jaar is de situatie verslechterd,” aldus Sondag. “Dat heeft te maken met de zoektocht naar lagere kosten in de luchtvaartsector, zowel bij de luchthaven als de maatschappijen. Met name de laagstbetaalde medewerkers hebben daar de tol van betaald.”

“We kunnen dat niet in een paar weken keren. Het heeft zich genesteld in ons denken, doen en opereren. Ik begrijp het ongeduld, ik ben ongeduldiger dan de Kamer. Maar het gaat nog best wel tijd kosten.”