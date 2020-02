Schiphol voert winst op dankzij meer passagiers

2015-08-02 00:00:00 SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport. ANP MARTIJN BEEKMAN Beeld ANP

De omzet steeg met 7 procent naar 1,6 miljard. Dat maakte de luchthaven vrijdagochtend bekend. Schiphol keert 151 miljoen euro dividend uit, wat betekent dat de gemeente Amsterdam ruim dertig miljoen euro kan bijschrijven.

Zo stegen op Schiphol de inkomsten uit havengelden ruim 10 procent. Daarvan vloeit een klein deel - tot 19 miljoen euro - terug naar de maatschappijen. De inkomsten uit horeca en winkels stegen niet alleen door de passagiersgroei, maar ook doordat reizigers weer meer uitgaven op Schiphol Plaza en de taxfreewinkels.

Lelystad Airport

De luchthaven heeft vorig jaar 860 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in de bouw van de nieuwe A-pier en bijbehorende terminal, maar ook in een veiligheidsprogramma, naar aanleiding van kritiek van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in 2017. Aan Lelystad Airport werd in 2019 46 miljoen euro uitgegeven.

Vorig jaar reisden 71,7 miljoen reizigers via Schiphol, één procent meer dan in 2018. De hoeveelheid vracht die via Schiphol werd vervoerd, daalde 9 procent naar 1,6 miljoen ton. Het aantal starts en landingen van vluchten naar 332 verschillende bestemmingen daalde licht tot 496.833, wat betekent dat vanwege de groeistop steeds grotere vliegtuigen worden ingezet.

Dat leidt tot steeds meer drukte in de terminals en op de platforms, waar nauwelijks ruimte is voor grotere vliegtuigen en de passagierstoename die ze teweegbrengen. Benschop riep begin dit jaar al op tot een snel besluit over verdere groei van Schiphol, ook om die trend tegen te gaan. “Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk al gedaan. Dat kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt. Er staat veel op het spel en de urgentie is hoog.”

Stikstofadvies

Een kabinetsbesluit over de groei van Schiphol en de bijbehorende opening van Lelystad Airport komt dit kwartaal. Daarin zal ook rekening gehouden moeten worden met het stikstofadvies van de commissie-Remkes, dat stelt dat de luchtvaart zijn aandeel moet leveren in het terugdringen van de stikstofuitstoot.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waar voorheen tussen overheid, luchtvaartsector en bewonersgroepen over groei werd overlegd, staat daarbij buitenspel. Eerder deze week liet de delegatie van bewonersactiegroepen in de inmiddels vleugellamme Omgevingsraad Schiphol weten het overleg te staken. De vertegenwoordigers kunnen zich niet vinden in een advies van voorzitter Pieter van Geel om het overleg radicaal anders op te zetten. De actiegroepen bliezen begin vorig jaar het ORS-overleg op door elke vorm van groei uit te sluiten.

Begin dit jaar riep Benschop al op voor een ander soort overleg met de regio. In zijn ogen wordt de discussie over groei te zeer bepaald door ‘de flanken van de samenleving. “Leg de verbinding met de middengroepen in de samenleving en verwar de flanken niet met de meerderheid,” zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Het oproepen om maar niet te vliegen, is geen antwoord op de problemen. Voor de luchtvaartsector geldt dat meer van hetzelfde niet gaat, voor de milieubeweging geldt dat minder van hetzelfde niet de ambitie zou moeten zijn.”

Coronavirus

Schiphol merkt sinds eind januari de gevolgen van de coronacrisis in China. Die maand zette de groei weliswaar nog door - met 1,4 procent meer reizigers en 1 procent meer vluchten ten opzichte van januari 2019. Maar de luchthaven zal dit kwartaal een tik krijgen doordat alle vluchten van en naar China vanwege de coronacrisis zijn geannuleerd. Door het faillissement van het Indiase Jet Airways, dat zijn Europese thuisbasis op Schiphol had, daalde het aantal Aziëgangers in januari al 7 procent.