Schiphol verwerkte 6,1 miljoen passagiers in juni

Volgens Schiphol is de toename van het aantal passagiers van en naar Amsterdam toe te schrijven aan een groei van 3,1 procent in het aantal vliegbewegingen op de luchthaven. Daarnaast zijn maatschappijen het afgelopen jaar met grotere vliegtuigen gaan vliegen, waardoor er per vliegbeweging gemiddeld drie extra stoelen zijn.



Van de 6,1 miljoen passagiers reisden er 4,5 miljoen binnen Europa. De passagiersstroom van en naar Griekenland steeg het sterkst, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.



Proef

In het eerste half jaar van 2017 reisden 2,5 miljoen passagiers meer naar Schiphol dan vorig jaar. De afgelopen maanden was er veel te doen over de grote drukte op de luchthaven. Inmiddels is de luchthaven gestart met een proef om reizigers met rugtassen uit de rijen te pikken, om de bagagecontrole te versnellen.



