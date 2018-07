Schiphol verwacht maandag drukste dag van het jaar

Het zou een stijging van 6% betekenen ten opzichte van vorig jaar: een nieuw record. Dat meldt De Telegraaf. Ook zondag is er al sprake van topdrukte, omdat terugkerende en vertrekkende vakantiegangers elkaar kruisen.



Reizigers moeten rekening houden met wachttijden. De luchthaven adviseert dan ook op tijd naar Schiphol af te reizen. Daarnaast is het goed om actuele reisadviezen van vliegmaatschappijen en reisorganisaties in de gaten te houden.



Ook wordt passagiers aangeraden zich extra goed voor te bereiden op de reis. Dat kan door alvast online in te checken, een parkeerplek te reserveren en voor het vertrek te controleren op files of vertragingen in het openbaar vervoer.



