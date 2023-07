Schiphol verwacht drukke zomer: ‘Passagiers moeten zich niet laten afschrikken door rijen’

Vorige zomer stonden er lange rijen in de vertrekhal van Schiphol. Beeld ANP

25 augustus wordt D-day op Schiphol, met naar verwachting 220.000 passagiers, vooral mensen die terugkomen van vakantie, maar ook vertrekkers en overstappers. Maar eigenlijk wordt het elke zomerdag weer ouderwets druk op de luchthaven, zegt operationeel directeur Patricia Vitalis aan de vooravond van het vakantieseizoen.

De komende zomerweken verwacht Schiphol per dag gemiddeld 68.000 vertrekkende reizigers, 4000 meer dan in mei, maar nog altijd 5 procent onder de aantallen van 2019. De drukste momenten liggen steevast in de ochtend.

“Er zullen rijen staan,” zegt Vitalis, “maar het wordt lang niet zo extreem als vorig jaar. Passagiers moeten zich niet laten afschrikken door rijen. Een rij is niet erg, als hij maar doorstroomt.”

Vorig jaar liep de drukte al in de meivakantie uit de hand, vooral door een gebrek aan beveiligingspersoneel voor de controle van handbagage en passagiers. Dat is grotendeels opgelost, zeggen alle betrokkenen – zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven en de vakbonden. Zo zijn er meer dan 1000 nieuwe beveiligers aangenomen.

De afgelopen meivakantie liep vrijwel op rolletjes, alhoewel er vooral bij aankomst nog weleens oponthoud was bij paspoortbalies en bagagecarrousels.

De belangrijkste flessenhals ligt nu in de afhandeling van passagiers en bagage en bij de werkzaamheden rondom vliegtuigen op de platforms. Volgens Schiphol zit er wel degelijk schot in de afhandeling. “Sinds de meivakantie zijn daar nog eens 350 tot 400 extra medewerkers aangenomen,” zegt Vitalis.

Honderden mensen extra

Ook bij KLM is flink opgeschaald, zegt Matthieu Essenberg, bij de maatschappij verantwoordelijk voor de luchthavenoperatie. “We hebben honderden mensen extra geworven, meer dan 600 op het platform en in de bagagekelders. Maar ook in de cabine en technische dienst.”

“Het is heel anders dan vorig jaar,” beaamt ook FNV-bestuurder Jaap de Bie. “ Maar de werkdruk is nog veel te hoog. Dat er geen lange rijen tot buiten meer staan, betekent niet dat er geen probleem meer is met de snelheid om wc’s schoon te maken, al die koffers te verwerken, en de vliegtuigen en bagage weg te krijgen.”

“We zien nog steeds te weinig werknemers in de afhandeling. In de meivakantie moesten mensen lang op de koffer wachten. De zomervakantie wordt een marathon met wekenlange belasting voor medewerkers. Dat verbetert niet. Alles wat op het platform gebeurt is nu kritisch, daar moet een oplossing voor komen.Ook bij KLM zijn er nog steeds tekorten. ”

Sociaal akkoord verlengen

De bond wil dan ook het sociaal akkoord verlengen dat vorig jaar op het hoogtepunt van de druktecrisis met de luchthaven werd gesloten. Daarin is een groot aantal maatregelen afgesproken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, plus een ‘Schipholbonus’ van 1,40 euro per uur voor beveiligers en schoonmakers – maar niet voor afhandelings- of grondpersoneel.

“We willen verder met het Sociaal Akkoord” zegt de Bie, “eerder hebben we bij Schiphol al aangekaart dat we harde afspraken over het minimumaantal mensen dat op elk moment wordt ingezet en meer duidelijkheid over de roosters. En lange termijnafspraken maken over het terugdringen van de aanbestedingen van beveiliging, schoonmaak en afhandeling. Dat zijn zeker onderwerpen die terug zullen komen tijdens de onderhandelingen.”

Schiphol is er volgens operationeel directeur Vitalis nog niet van overtuigd dat het akkoord na 1 september moet worden verlengd. “Daar zullen we het met de bonden over hebben. een heleboel dingen zetten we al voort, die zijn 1 september niet van tafel. Afspraken zijn ook op een andere manier te maken.”

