Schiphol vervangt informatiebalie door chat en praatpalen

Moet iemand die zijn overstap heeft gemist aan een praatpaal vragen wat hij moet doen?

Daar denkt Schiphol in te hebben voorzien: 'Bij complexe vragen in de terminal op afroep een mobiele assistent naar de reiziger toe om deze ter plekke te helpen.'



Schipholuniform

De informatiemedewerkers komen volgens de luchthaven niet in aanmerking om straks 'persoonlijke mobiel assistent' te worden. Ze zijn niet in dienst van de luchthaven - ondanks dat ze een Schipholuniform dragen - maar van het Nederlandse facilitair bedrijf Vebego.



"Het werk van Inlichtingenmedewerker is niet gelijk aan dat van de toekomstige persoonlijke assistenten," zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Het huidige inlichtingenwerk heeft achter de balie een voornamelijk statisch karakter. De toekomstige persoonlijke assistenten worden daarentegen mobiel ingezet."



Hoe dat werk van elkaar verschilt, blijft niet alleen de ontslagen werknemers onduidelijk. "Onze mensen zouden dat prima kunnen doen," zegt directeur Rob Westerlaken van Vebego, "ik zou zeggen er zijn geen betere om zulk werk te doen."



Hij zegt toe de getroffen werknemer te begeleiden naar ander werk. "Dat zal waarschijnlijk niet binnen Vebego zijn. Informatiediensten zijn niet onze kerntaak."



Tal van conflicten

"Hopeloos en waardeloos," reageert bestuurder Egon Groen van vakbond FNV Luchtvaart. "Wat bezielt Schiphol? Wat denken ze hier nu helemaal mee te besparen?"



"Schiphol is notabene initiatiefnemer van de code Verantwoord Marktgedrag. Daar staat in ieder geval in dat ze zich bij aanbestedingen om werknemers moeten bekommeren, ook als die bij andere bedrijven werken. Maar we hebben al tal van conflicten gehad. Het is triest om telkens weer te zien dat Schiphol niet om mensen geeft."



Het is in korte tijd al de tweede keer dat er onrust ontstaat naar aanleiding van een aanbesteding op Schiphol. De luchthaven heeft ook een nieuw bedrijf oop het oog voor passagiersdiensten, medewerkers die passagiers helpen - 'airport caddy's.



Ook daar is volgens Groen onduidelijk of de werknemers die dat werk nu doen - en in dienst zijn van bewakingsbedrijf Trigion - kunnen overstappen naar het nieuwe bedrijf.