Schiphol: uitstel opening Lelystad Airport 'teleurstellend'

'Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid voorop stelt," zegt topman Jos Nijhuis. "Tegelijkertijd moet de luchtvaart in Nederland nu nog langer wachten op de invulling van een politiek en maatschappelijk besluit dat tien jaar geleden is genomen."



Nijhuis verwijst naar het zogenoemde Alders-akkoord, waarin afspraken staan over de ontwikkeling van de luchtvaart in de jaren tot en met 2020. Voor Schiphol werd destijds een plafond van 500.000 starts en landingen afgesproken, op voorwaarde dat verkeer dat niet gebonden is aan overstapmogelijkheden kan uitwijken naar regionale vliegvelden.



"De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing," zegt Nijhuis.



Eerdere afspraken

Nu dat niet doorgaat zal volgens hem gesproken moeten worden over een andere oplossing. Schiphol heeft het maximale aantal vliegbewegingen vorig jaar al bijna bereikt en dreigt voor enkele jaren 'op slot' te gaan.



Bij de presentatie van de jaarcijfers vorige week hamerde Nijhuis nog vooral op het belang van groei ná 2020. Als de luchtvaartsector zich tot die tijd aan eerdere afspraken met onder anderen omwonenden houdt, helpt dat bij die onderhandelingen, was tot dusver de gedachte.



Hij zei toen al wel dat een en ander zou afhangen van het kabinetsbesluit over Lelystad Airport, dat overigens een dochterbedrijf is van Schiphol.



Zeer ontstemd

KLM zegt 'zeer ontstemd' te zijn over het besluit. Ook de luchtvaartmaatschappij wijst op de afspraken in het Alders-akkoord. "Nu capaciteit op Lelystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk worden gemaakt," vindt KLM.



KLM wijst op het belang van de luchtvaart voor de Nederlandse economie. Volgens de luchtvaartmaatschappij draagt de sector 30 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product (bbp) en is hij goed voor 300.000 banen. Als er drie jaar lang geen capaciteit bijkomt heeft dat zeer nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, aldus het bedrijf.



