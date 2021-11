Schiphol stuurt na ruzie aannemers weg van bouwwerf A-Pier

Luchtopname van Schiphol op 31 maart 2020 met de nieuwe A-pier in aanbouw. Beeld ANP

Hoeveel deze beslissing méér zal kosten en wanneer de pier opengaat, is nog altijd niet bekend. De 400 meter lange pier met acht gates had al in 2019 klaar moeten zijn om de toenmalige groei van het vliegverkeer op de luchthaven op te vangen. Door de grote drukte in de hallen, pieren en op de platforms van Schiphol was het regelmatig gevaarlijk vol en ontstond er een tekort aan gates om vliegtuigen aan te meren.

De plannen voor de pier liepen echter al bij het ontwerp vertraging op. Pas in 2018 werd het werk aan Ballast en TAV gegund, waarbij de opening naar eind 2020 uitgesteld. Vorig jaar werd al duidelijk dat dat niet zou worden gehaald.

De luchthaven maakte afgelopen zomer bekend dat er ruzie was met de bouwcombinatie waarvan Ballast Nedam en het Turkse TAV Construction deel uitmaken. Bij het bouwwerk, dat al zo goed als klaar is, is sprake van grote kostenoverschrijdingen. Volgens topman Dick Benschop was ‘de voortgang van de bouw niet zoals we wensen’. “Het tempo moet omhoog. Dat kom je ook bij andere bouwprojecten in Nederland tegen.”

Ontwerpfouten

Schiphol wil nog altijd niet zeggen wat er precies mis is gegaan bij de bouw. Tegenover vakblad Cobouw melden bronnen uit de bouwwereld eerder dat ‘de constructie overal moet worden versterkt’ vanwege ontwerpfouten. Het technische ontwerp van de pier is van de hand van ingenieurscombinatie Aecom, maar de vier bedrijven die daarvan deel uitmaken zijn volgens Schiphol geen partij in het conflict.

Hoe lang het nog duurt voordat de pier alsnog wordt opgeleverd, is volgens een woordvoerder van het vliegveld nog niet bekend. “Als de aanbestedingsprocedure is afgerond en de nieuwe aannemers bekend zijn, zullen we samen met hen een planning maken voor het afbouwen van de pier.” Ook over de verwachte kostenoverschrijding is op dat moment pas iets bekend, aldus de luchthaven. “Het is nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen; de aanbesteding voor het afbouwen moet nog beginnen.”

De bouwcombine is teleurgesteld. “Wij zouden het liefst nog steeds bouwen,” zegt een woordvoerder van Ballast Nedam over de stap van de luchthaven. “Het was niet helemaal een verrassing, maar Schiphol heeft dit besluit genomen.” Volgens de luchthaven is het besluit ‘in overleg’ genomen. Over de financiële afwikkeling worden geen mededelingen gedaan.

Tarieven

De A-pier is ook onderwerp bij een groot conflict tussen Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen over de tarieven van de luchthaven. Schiphol wil die ruim een derde verhogen om haar coronaverliezen goed te maken. Volgens de maatschappijen wil de luchthaven zo ook de verliezen die bij de bouw van de pier worden verwacht, afwentelen op de vliegbedrijven.

De pier maakt deel uit van een veel groter bouwproject dat in de toekomst ook een nieuwe A-terminal moet opleveren. Of de jaren verlate oplevering van de pier gevolgen heeft voor die plannen is niet duidelijk.

Conflicten

Conflicten tussen opdrachtgevers en aannemers tijdens bouwwerkzaamheden nemen hand over hand toe. In 2019 stuurde Rijkswaterstaat om die reden aannemerscombinatie Zuidplus (waaronder Heijmans en Hochtief) weg van de bouwwerf van het Zuidasdok aan de Amsterdamse Zuidas. En in 2018 werd de Duitse bouwer van het nieuwe Maritimcongreshotel in Amsterdam Noord van de ene op de andere dag van de bouwplaats gestuurd na voortdurende smeekbedes om meer geld bij de opdrachtgever.

Tijdens de kredietcrisis hebben veel bouwbedrijven hun activiteiten teruggeschroefd. Daarnaast schreven aannemers tegen stuntprijzen in op overgebleven bouwprojecten om toch maar aan het werk te blijven. Tegen de tijd dat er gebouwd kon worden, bleek er vanwege de opleving van de economie en de vraag naar nieuwbouw, een groot tekort aan onder meer bouwvakkers en bouwmaterialen. Veel projecten komen daardoor nu niet meer uit.