Schiphol stelt bouw nieuwe terminal uit

Vliegtuigen aan de grond op Schiphol. De luchthaven stelt vanwege de coronacrisis nu ook bouwwerkzaamheden uit. Beeld ANP

Het uitstel maakt deel uit van de crisisplannen van de luchthaven, die eerder al aankondigde de investeringen – vorig jaar 851 miljoen euro – sterk terug te schroeven.

De opdracht voor de bouw van de terminal zou in juni worden gegund aan een van de twee bouwcombinaties die interesse hadden getoond. Die aanbesteding heeft de luchthaven nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en het tempo van herstel, wordt een nieuwe datum geprikt. Schiphol verwacht niet dat dat herstel voor 2023 intreedt.

Vertrek 1

Ook andere werkzaamheden worden uitgesteld. Zo wordt nu gekeken naar de al lopende verbouwing van vertreklounge 1, de wacht- en winkelruimte voor vluchten binnen Europa. De al lopende renovatie van terminal 1, waar net als eerder bij de andere terminals een tussenverdieping is gebouwd voor de veiligheids- en paspoortcontrole, is wel volgens planning begin volgend jaar klaar.

Ook het tweede deel van de aanleg van een nieuwe, dubbele taxibaan wordt uitgesteld. De werkzaamheden zijn bedoeld om vliegtuigen die van en naar de terminals taxiën van elkaar te scheiden, maar zijn de komende tijd niet nodig omdat er veel minder vliegverkeer is. Wel wordt de aanleg van een tweede viaduct over de A4 volgens planning doorgezet.

Vervroegd

Schiphol haalt andere werkzaamheden juist naar voren, nu er nauwelijks wordt gevlogen en er dagelijks nog maar vijfduizend passagiers van de terminals gebruik maken. Zo is de voorrijweg naar de terminals al in mei gerenoveerd, in plaats van dit najaar. Tientallen onderhoudsprojecten zijn vervroegd.

Ook is vertrekhal 4 (vooral bedoeld voor vluchten van prijsvliegers) volgende maand al afgerond, in plaats van in september. Daar staan bij de veiligheidscontroles CT-scanners, zodat elektronica en vloeistoffen in de handbagage kunnen blijven.