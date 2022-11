Schiphol Plaza afgezet: man zegt met gevaarlijke stoffen rond te lopen

Een gedeelte waar het kantoor van de KMAR zit is op Schipholplaza afgesloten. Beeld ANP / Nico Garstman

Het zou gaan om de centrale hal van de luchthaven die is afgesloten. Volgens de Marechaussee heeft een man op Schiphol Plaza aangegeven gevaarlijke stoffen bij zich te hebben. Er is een specialistisch team onderweg om hem te onderzoeken. “De man is niet aangehouden,” aldus een woordvoerder van de Marechaussee. “We nemen het zekere voor het onzekere.”

Op beelden is te zien dat het rustig is in het afgezette gebied, enkele brandweerlieden staan bij elkaar. In de centrale hal zitten ook horecazaken als Burger King en Starbucks. Daar is het afgezet, aldus de marechaussee.

Hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1. Dat betekent dat meerdere eenheden van de brandweer, politie en ambulancediensten naar Schiphol zullen komen vanwege de calamiteit. De treinen rijden volgens de dienstregeling, zegt een woordvoerder van NS. Er zijn ook geen vluchten vertraagd door de situatie op Schiphol Plaza.

