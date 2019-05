Schiphol op slot tijdens Dodenherdenking

Tijdens de Nationale Dodenherdenking verbiedt Luchtverkeersleiding Nederland piloten tussen 19.50 en 20.03 uur de motoren van hun vliegtuig te starten. Ook mogen vliegtuigen tussen 20.00 en 20.03 uur niet meer landen of taxiën. Vliegtuigen die voor 20.00 uur nog niet geland zijn, stellen hun landing uit tot na 20.03 uur.



Twee minuten

Daarnaast neemt al het personeel op Schiphol twee minuten stilte in acht. De medewerkers bij de banen, platformen, servicebalies en bagagebanden stoppen om acht uur even met hun werk. Ook de muziek in winkels en horeca gaat uit. De herdenking wordt meerdere keren aangekondigd op het vliegveld.



Door heel Nederland staan de meeste vervoersbedrijven stil bij de Nationale Dodenherdenking. Treinen, bussen en trams rijden dan niet.



Lees meer: Jongeren over herdenken: 'Ook op vakantie ben ik even stil' en Reclameborden veranderen op 4 mei in oorlogsmonumenten