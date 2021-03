Schiphol onderzoekt nieuwe maatregelen tegen vlieghinder voor omwonenden

Beeld Ramon van Flymen/Hollandse Hoogte

Dat staat in een brief die Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vrijdag aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) hebben gestuurd. De maatregelen worden genomen naar aanleiding van circa duizend reacties uit de regio, bijeenkomsten in 2019 en de belangrijkste klachten bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Met de ingrepen willen Schiphol en LVNL laten zien dat ze grieven uit de omgeving serieus nemen. De maatregelen maken deel uit van Schipholdirecteur Dick Benschops missie om het ‘vertrouwen bij omwonenden te herstellen’. Er wordt daarbij volgens Schiphol en LVNL vooral gekeken naar ingrepen die direct effect hebben voor omwonenden.

Vliegroutes

Zo is inmiddels rondom Schiphol een aantal uitvliegroutes verlegd naar aanleiding van klachten van mensen die er onder wonen. Verder wordt er tegenwoordig ’s nachts hoger naar de Polderbaan gevlogen en wordt naar de naastgelegen Zwanenburgbaan een vaste nachtroute gebruikt die in driekwart van de nachtelijke landingen enigszins om de woonwijken van Krommenie en Assendelft meandert.

De gedachte was dat nachtelijke vlieghinder in onder meer de Zaanstreek en IJmond hierdoor zou verminderen. Dat lijkt volgens LVNL ook het geval te zijn, maar vanwege het sterk afgenomen vliegverkeer als gevolg van de coronamaatregelen kan dat nu niet afdoende worden vastgesteld.

Ook worden nu stappen genomen tegen het geluid van taxiënde vliegtuigen, waar vooral in de directe omgeving van de luchthaven, onder meer in Hoofddorp en Badhoevedorp, hinder van wordt ondervonden.

Een jaar geleden kondigden luchthaven en verkeersleiding al 28 vergelijkbare maatregelen aan maar daar zaten ook ingrepen bij die al tussen 2008 en 2016 waren ingevoerd, zoals het terugdringen van overlast van startende vliegtuigen in Amsterdam en Amstelveen.

Lawaaiige toestellen

LVNL en Schiphol onderzoeken nog een trits andere maatregelen. Er wordt onder andere gekeken of in het vervolg, in een wijde straal rondom Schiphol, volgens vaste routes en hoger gevlogen kan worden richting de landingsbanen. Dat kan geluidshinder schelen. Ook wordt onderzocht of de luidruchtigste toestellen, in 2019 goed voor 2300 vluchten, van Schiphol geweerd kunnen worden. Van een aantal maatregelen is pas op zijn vroegst in 2024 resultaat te verwachten. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamer al beloofd de plannen onafhankelijk te laten onderzoeken.

De ingrepen staan volgens de twee los van de discussie over groei van de luchtvaart en van Schiphol. Daarbij heeft het nu demissionaire kabinet besloten dat Schiphol, om op termijn door te groeien van 500.000 naar 540.000 vluchten, elk stapje groei moet ‘verdienen’ met hinderbeperking en vermindering van de milieuoverlast.