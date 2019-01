Schiphol: Noord/Zuidlijn kan worden doorgetrokken

Dat zei topman van Schiphol Dick Benschop maandagavond in de periferie van de nieuwjaarsbijeenkomst van de luchthaven. "Het is niet meer de vraag of de metrolijn moet worden doorgetrokken, maar wanneer."



"We kijken samen met Amsterdam, de Vervoersregio, NS en Prorail naar de uitbreiding van het NS station, meer ruimte voor de hogesnelheidslijn en het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Daar is de afgelopen maanden onderling overeenstemming over gekomen. De eerste voorstellen liggen nu in Den Haag."



Over de wenselijkheid van het doortrekken van de metroverbinding vindt volgens Benschop goede afstemming plaats met de gemeente Amsterdam.



Verbetering

Wethouder Sharon Dijksma (openbaar vervoer) bevestigt dat de hoofdstad het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de luchthaven in Den Haag bepleit. "Het klopt dat Amsterdam met een aantal partijen, waaronder Schiphol en NS in gesprek is over de verbetering van de verbinding van de (zuid)westkant van Amsterdam richting Schiphol, inclusief het verkennen van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn", zegt zij desgevraagd.



Over de uitkomsten is zij minder zeker. "We gaan over de toekomst van het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam nu eerst het gesprek met het departement van I&W aan."