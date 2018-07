Schiphol niet blij met acties beveiligers om cao

Ook de veiligheid wordt daarbij goed in de gaten gehouden.



FNV en CNV kondigden de acties aan om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Het gaat volgens Schiphol om een geschil met particuliere beveiligingsbedrijven en G4S Aviation. De luchthaven benadrukt dat het geen partij is in deze kwestie.



Beveiligers op Schiphol begonnen maandag met acties voor een betere cao. In eerste instantie gaat het om een stiptheidsacties.



Schiphol zegt extra maatregelen te hebben genomen om een zo soepel mogelijke doorstroom te garanderen voor reizigers.



Gat

Volgens FNV en CNV is er "een onoverbrugbaar gat'' ontstaan tussen wat de bonden willen en wat de werkgevers bieden.



De bonden eisen 3,5 procent meer loon in 2018. De cao geldt voor 1200 beveiligers in dienst bij G4S Aviation Security.



De laatste tijd is vaker gestaakt op en rond Schiphol. In mei hielden werknemers van drie bedrijven die bagage en vracht afhandelen werkonderbrekingen. Een maand later trof de estafetteactie in het streekvervoer de buslijnen van- en naar de luchthaven.



Foutparkeerders

Ook de politie voert landelijk actie. De politiebonden roepen hun leden op vanaf maandag minder bekeuringen uit te schrijven. Zo willen zij minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie onder druk zetten om met een beter CAO-voorstel te komen.



De cao-acties van de politie lijken vooral positief uit te pakken voor hardrijders, foutparkeerders, mensen die in het donker zonder licht rijden en wildplassers. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben afgesproken om niemand op de bon te slingeren.



"Grove schendingen van de openbare orde en veiligheid'' vallen daar niet onder.



Bij de politie draait het cao-geschil onder meer om verschil van inzicht over oplossingen die de rooster- en werkdruk moeten verminderen.