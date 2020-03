Schiphol neemt nieuwe maatregelen om geluidshinder te verminderen

Start- en landingsbaan Schiphol. Beeld ANP

Dat maken Schipholtopman Dick Benschop en topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) donderdag bekend tijdens een aantal bezoeken aan gemeentes in de Schipholregio.

De luchthaven loopt daarmee vooruit op de groeiplannen van het kabinet. Dat stelde zomer vorig jaar vast dat Schiphol onder voorwaarden mag groeien van de huidige half miljoen starts en landingen per jaar naar 540.000 vluchten. De luchtvaartsector moet elk jaar een deel van die groei ‘verdienen’ met nieuwe maatregelen om de hinder te beperken.

Schiphol en LVNL willen dat onder meer bereiken door het gebruik van Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan terug te brengen. Dat moet ertoe leiden dat de geluidshinder onder de vliegroutes van die banen afneemt, met name onder de Buitenveldertbaan (Amsterdam-Zuid, Zuidoost en Amstelveen) en de Aalsmeerbaan (Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn).

Die belofte is al eens eerder gedaan. Maar door de pijlsnelle groei van Schiphol is het aantal vluchten - en daarmee de overlast - flink toegenomen. Bij de Buitenveldertbaan worden zelfs geluidsnormen overschreden zonder dat daar wordt ingegrepen - omdat de normen nog altijd niet zijn vastgelegd.

“Er heerst bij veel mensen in de omgeving een gevoel van achterdocht,” zegt Schipholtopman Dick Benschop. “Van al die bronnen van wantrouwen moeten we af, zoals de discussie of we hinder meten of berekenen. We gaan dit jaren volhouden. Mensen zullen echt niet meteen zeggen: fijn, ik geloof je. Maar ik hoop dat ze hiermee inzien dat we ons inspannen en dat we over een paar jaar als de gevolgen duidelijk zijn, een beter relatie hebben met de regio.”

Nachtvluchten

Een inperking van het aantal nachtvluchten, waartoe de meeste regiogemeenten en provincies oproepen, zit niet in de plannen. Wel zal in het vervolg ’s nachts hoger worden aangevlogen naar de Polderbaan, waarvan de vliegroutes over de Zaanstreek en de IJmond voeren. Er komen vanaf de zomer ook nieuwe nachtroutes die Amsterdam-West, Amstelveen en Uithoorn ontzien. Daardoor zal minder herrie op de grond te horen zijn.

LVNL doet daarnaast onderzoek naar het invoeren van vaste aanvliegroutes overdag en bekijkt of onder meer bij Uithoorn vliegroutes verlegd kunnen worden. Schiphol en de verkeersleiding hebben nog veel meer maatregelen in onderzoek, zoals ingrepen waardoor minder vaak tegelijkertijd drie banen worden gebruikt.

Hoeveel hinder met de ingrepen wordt beperkt, is nog niet berekend. Daarom is niet duidelijk of ook de geluidscontouren met ernstig gehinderden rondom de luchthaven kleiner zullen worden, wat voor het kabinet de maatstaf is om groei te verdienen.

Schiphol en LVNL willen de maatregelen sowieso doorvoeren, ongeacht een definitief kabinetsbesluit over groei van Schiphol en ongeacht of de ingrepen voldoende zijn om verdere groei te verdienen. Naar verwachting neemt het kabinet deze maand een besluit over verdere groei van Schiphol.

Op de hindermaatregelen, die zijn genomen aan de hand van de 20 belangrijkste klachten bij klachtendienst BAS, kan vanaf donderdag online worden gereageerd. Milieumaatregelen, zoals het terugdringen van stikstof en CO2, kennen een andere procedure.