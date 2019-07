Schiphol moet in het vervolg haar groei verdienen

Beeld ANP

Dat maakte luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen vandaag bekend na afloop van de ministerraad.

“We gaan een trendbreuk neerzetten,” aldus de minister. “De tijd van sky is the limit is voorbij, er komt geen groei meer op de automatische piloot.”

“We gaan het vanaf nu andersom doen: eerst minder hinder, dan pas groei. Pas als het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt daalt, kan Schiphol groei verdienen. De luchtvaart moet vanaf nu vooraf hinderbeperking kunnen laten zien, pas dan staat er groei tegenover.”

“De luchtvaartsector zal iedere stap groei moeten verdienen door concrete maatregelen te nemen om overlast te beperken. We verwachten van de sector een plan voor hinderbeperking en een aanpak van de top 20 van hinder klachten. En er moet een fonds komen voor schrijnende situaties, verdere isolatie van woningen en het creëren van vaste rustmomenten.”

Veiligheid

Groei kan volgens de minister alleen als het veilig kan. “Tot en met 2020 blijft het 500.000 vliegbewegingen, daar houden we aan vast. Hoe het er daarna uitziet gaan we nu uitwerken. De uitersten zijn die 500.000 vluchten van nu tot een maximum van 540.000 vluchten. Meer kan Schiphol in het huidige systeem niet aan qua veiligheid. Dat betekent niet dat ze tot 540.000 kunnen doorgroeien, ze zullen elke stap moeten verdienen.”

De minister wil nog niet zeggen in hoeveel jaar Schiphol kan doorgroeien. “Dat hangt af van de besluiten over luchtvaart op de lange termijn. Deze periode geeft ons wel de kans te experimenteren hoe we dat gaan doen.” Ook bij de overheid moet het roer om. “Er moet een einde komen aan het grijze gebied van normen en afspraken.”

Nachtvluchten

Er komen volgens Van Nieuwenhuizen sowieso minder dan de huidige 32.000 nachtvluchten. “Nachthinder wordt als heel zwaar ervaren. Stel dat je het aantal nachtvluchten verminderd, dan kan daar een X aantal extra vluchten overdag tegenover staan; dat leggen we dan in een afspraak vast.” Er was al afgesproken dat het aantal nachtvluchten omlaag zou gaan naar 29.000.

Dat het kabinet vasthoudt aan groei, hangt samen met de betekenis van Schiphol. “Schiphol is belangrijk voor Nederland, dat is een grote verworvenheid die we moeten koesteren. Schiphol heeft een groeiperspectief nodig, maar ook een gezond land waarin we verantwoord met de natuur en leefomgeving omgaan. Daar wringt de schoen, dat wordt passen en meten. De belangen van de mensen in de directe omgeving staan voorop, we hebben klimaatdoelstellingen gesteld waarna ook de luchtvaartsector moet voldoen.”

Actiegroepen

Actiegroepen van omwonenden en milieuorganisaties wijzen groei op voorhand al af. Toch denkt de minister hen te overtuigen mee te denken. “Het is belangrijk dat alle betrokkenen hieraan mee te denken. Ik wil ook met de omwonenden, met de milieuorganisaties in gesprek over wat mooie pakketten zijn tussen groei en milieubehoud. Ik hoop dat ze dit als kans zien.” Uiteindelijk is het de overheid die de knoop doorhakt. “We krijgen nooit een systeem waar iedere individuele burger ‘ja’ op zegt. Maar laten we eerst om tafel gaan. Voorheen was het meer groei betekent meer hinder. Maar nu we als voorwaarde stellen dat er pas gegroeid kan worden als er minder hinder is, dan is dat een ander insteek van het overleg.”

Ook met de luchtvaartsector wordt overlegd. “Schiphol en KLM zijn zich heel wel bewust van de impact op de leefomgeving en daar werken ze heel hard aan. Ik zie daar ook verdere kansen voor. We brengen nu belangen van omwonenden, reizigers en economie bij elkaar. Dit ligt ook in lijn met de luchtvaartnota tot 2050 die eind dit jaar verschijnt.”