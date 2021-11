Schiphol mag geen bestemmingen voortrekken van de rechter

Beeld ANP / ANP

Bij het beoordelen van nieuwe vluchten op Schiphol mogen door de luchthaven gewenste bestemmingen niet worden voorgetrokken, blijkt uit een uitspraak van de kortgedingrechter in Haarlem.

Die verbiedt ACNL, de onafhankelijke toezichthouder op start- en landingsrechten (slots), per direct om aanvragen voor nieuwe bestemmingen te toetsen aan een lijst met ‘gewenste’ steden. De slotcoördinator moet van de rechter per direct alle aanvragen voor nieuwe bestemmingen opnieuw beoordelen en de lijst daarbij terzijde leggen.

Momenteel krijgt een maatschappij die slots aanvraagt voor bestemmingen op de door Schiphol en het ministerie van Infrastructuur opgestelde lijst nog voorrang. Daarmee willen Schiphol en het ministerie voorkomen dat bestemmingen worden toegevoegd die al door meerdere maatschappijen worden aangedaan.

Zo worden Barcelona en Lissabon al door vijf verschillende vliegbedrijven bediend. Ook zouden op deze manier de zogeheten ‘pretvluchten’ van goedkope prijsvliegers en vakantiemaatschappijen voorkomen moeten worden.

Nieuwe bestemmingen

Liever heeft Schiphol vluchten naar nieuwe bestemmingen, of steden die nog onvoldoende worden bediend. Omdat het aantal vluchten op de luchthaven is begrensd op 500.000 per jaar, zou anders het wereldomspannende netwerk in gevaar komen. Ook Eindhoven en Rotterdam zitten in goede tijden al ‘vol’.

Op de lijst staan 37 Europese steden, waaronder Ankara, Minsk en Sevilla, en 140 intercontinentale bestemmingen die helemaal niet (zoals Sydney, Auckland, Nashville) of maar door één maatschappij – meestal KLM – vanaf Schiphol worden bediend (waaronder Seattle, Buenos Aires of Rio de Janeiro). KLM zag de lijst dan ook als een uitnodiging van Schiphol aan haar concurrenten, juist in een tijd dat de maatschappij opkrabbelt uit de coronacrisis.

Beperking van de vrije markt

Het kortgeding tegen Schiphol was aangespannen door KLM, zustermaatschappij Transavia, TUI en en de mondiale luchtvaartorganisatie Iata, die al eerder bezwaar maakte.

Volgens de luchtvaartbranche beperkt de luchthaven, met steun van het kabinet en geholpen door slotcoördinator ACNL, de vrije markt in Europa. Het is volgens hen aan bedrijven die de vluchten uitvoeren om uit te maken waarheen ze vliegen, niet aan de luchthaven. Daarbij speelt mee dat Schiphol Groep monopolist in Nederland is: dezelfde lijst gold ook voor dochtervelden Eindhoven en Rotterdam.

Onenigheid

De uitspraak is opnieuw een klap voor het luchtvaartbeleid van het demissionaire kabinet. Dat probeert al jaren het vliegverkeer te sturen. Zo werd eerder geprobeerd luchtvaartmaatschappijen die niet zouden bijdragen aan het netwerk van Schiphol naar Lelystad Airport te laten verhuizen. Die pogingen stuiten steevast op bezwaren van de Europese Commissie. De stedenlijst had daarvoor een alternatief moeten zijn.

De luchtvaartsector en het vliegveldbedrijf liggen daarnaast met elkaar overhoop over een tariefsverhoging van 37 procent die Schiphol de komende drie jaar wil doorvoeren vanwege geleden coronaverliezen. Daardoor moeten reizigers per ticket straks 10 euro meer betalen dan nu. De maatschappijen hebben een zaak aangespannen bij toezichthouder ACM.