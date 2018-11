Schiphol kan maximaal groeien, maar wil het niet

De bewonersdelegaties hebben al bij voorbaat laten weten dat ze helemaal geen groei zullen accepteren.

Wel staat nu vast dat voor groei van Schiphol de opening van Lelystad Airport onvermijdelijk is. Ook moet er een einde komen aan de praktijk dat Schiphol bij grote drukte vier landingsbanen tegelijkertijd gebruikt, wat voor veel hinder in met name Aalsmeer zorgt. Verder lijkt het waarschijnlijk dat het aantal vluchten 's nachts met drieduizend per jaar zal zakken tot 29.000.



Op de schop

Ondanks dat de MER over de periode tot 2030 gaat, wil Schiphol niet verder kijken dan 2023 omdat in dat jaar - vanwege de vliegroutes voor Lelystad Airport - het Nederlands luchtruim op de schop gaat. Volgens de verschillende scenario's in het rapport is het theoretisch mogelijk dat de luchthaven doorgroeit naar 550.000 tot 590.000 vluchten per jaar.



De strijd is bij lange na niet beslist. Na een ORS advies - of op eigen houtje als dat uitblijft - maakt luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen mogelijk voor de Provinciale Verkiezingen van maart een wetsvoorstel. Dat zal uiteindelijk door Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen.



Ondertussen wordt de MER nog beoordeeld door onafhankelijke deskundigen, inclusief inspraakrondes voor betrokkenen. Op zijn vroegst over een jaar zou er dan een definitief groeibesluit voor Schiphol kunnen liggen.



Discussiestuk

Tegenstander Natuur en Milieufederatie probeerde de MER tevoren al onderuit te halen. De milieuclub doet het voorkomen alsof een begeleidend 'critical review', een discussiestuk dat notabene is besteld door Schiphol zelf, feiten bevat die de MER zouden ondergraven.



In werkelijkheid gaat het om meningen van de federatie zelf en twee bewonersvertegenwoordigers die in tegenstelling tot de cijfers in de concept-MER niet onafhankelijk gevalideerd zijn. Schiphol heeft die opmerkingen dan ook niet meegenomen in de MER, in tegenstelling tot aanmerking van onder meer Pricewaterhousecoopers uit hetzelfde stuk.



