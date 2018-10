Schiphol haalt half miljard op voor milieumaatregelen

Om het geld binnen te halen heeft de luchthaven obligaties uitgegeven die bij institutionele beleggers zijn ondergebracht. Het is volgens Schiphol de eerste keer dat een Europese luchthaven een groene obligatie uitgeeft.



De luchthaven wil in 2030 volkomen energieneutraal opereren. Het koopt inmiddels alleen nog groene energie in en investeert in elektrisch transport, zoals elektrische bussen op de platforms en zonnepanelen op vliegtuigtrappen.



Drie miljard

Daarnaast wordt bij aanbestedingen gehamerd op duurzame maatregelen. Zo is het openbaar vervoer op de luchthaven al grotendeels elektrisch en krijgen alleen nog elektrische taxi's een vergunning om vanaf Schiphol te opereren.



De animo voor de milieu-obligaties was zo groot, dat Schiphol drie miljard euro had kunnen ophalen. "We wilden echter 500 miljoen. Die 2,5 miljard gebruiken we dus niet."



De obligaties, die aan de Amsterdamse beurs worden genoteerd, lopen tot en met 5 november 2030 en hebben een couponrente van 1,5 procent.